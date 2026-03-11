80 Jahre Rotes Kreuz in „Liebe zum Menschen“

Das Rote Kreuz Burgenland feiert heuer ein Jubiläum, das ab 8. Mai mit einer Ausstellung gewürdigt wird. Außerdem blicken die Helfer auf ein arbeitsreiches Jahr 2025 zurück.
Zum 80-jährigen Bestehen zog man beim Roten Kreuz Burgenland eine Bilanz, die dem Motto „Aus Liebe zum Menschen“ wirklich gerecht wird. 2025 leistete der Rettungsdienst 94.490 Einsätze. Geschäftsführer Thomas Wallner dazu: „Und das mit hoher Qualität, denn unsere Rettungsfahrzeuge sind auf dem neuesten Stand und das Notarztsystem bewährt sich hervorragend.“
Diesel für Einsätze derzeit teuer
Sorgen macht er sich derzeit um die Energiepreise, denn die Rettung fährt mit Dieselfahrzeugen, die den Liter derzeit um über 2 Euro tanken. Präsident Werner Krischka bedankte sich bei Unterstützern: „3.594 Freiwillige, 309 Hauptberufliche, 159 Zivildienstleistende sowie 67 Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres.“ Geschäftsführerin Tanja König erläuterte die Vielseitigkeit der Dienste: „72.535 Hausbesuche in der mobilen Hauskrankenpflege stehen für tausende Begegnungen mit Menschen, die Unterstützung im Alltag benötigen.“ Die Rufhilfe nutzten 1.646 Burgenländer, ein Anstieg von 25 Prozent gegenüber 2024. Der größte Leistungsbereich bleibt aber der Rettungsdienst: Unter die 94.490 Einsätze fielen 37.609 für Rettung, 48.178 Krankentransporte sowie 6.776 Notarzthilfen. Die Einsätze der „First Responder“ stiegen um 24 Prozent auf 3.979. Insgesamt standen 337 im Land bereit.
Blutspenden bleibt weiter wichtig für die Versorgung
Angenommen wird auch die Krisenintervention etwa bei schweren Unfällen, plötzlichen Todesfällen oder anderen schwierigen Situationen: 235 Mal waren insgesamt 912 Personen im Einsatz – der höchste Wert seit der Gründung 2009. Die Blutkonserven konnten sich bei einem Stand von rund 16400 halten, aber nur mithilfe von mehr Aktionen – Spenden ist weiterhin sehr wichtig, um die Versorgung zu sichern. Ab 8. Mai startet auf Burg Schlaining eine Sonderausstellung zur Geschichte des Roten Kreuzes.
