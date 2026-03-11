80 Jahre Rotes Kreuz in „Liebe zum Menschen“

Diesel für Einsätze derzeit teuer

Sorgen macht er sich derzeit um die Energiepreise, denn die Rettung fährt mit Dieselfahrzeugen, die den Liter derzeit um über 2 Euro tanken. Präsident Werner Krischka bedankte sich bei Unterstützern: „3.594 Freiwillige, 309 Hauptberufliche, 159 Zivildienstleistende sowie 67 Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres.“ Geschäftsführerin Tanja König erläuterte die Vielseitigkeit der Dienste: „72.535 Hausbesuche in der mobilen Hauskrankenpflege stehen für tausende Begegnungen mit Menschen, die Unterstützung im Alltag benötigen.“ Die Rufhilfe nutzten 1.646 Burgenländer, ein Anstieg von 25 Prozent gegenüber 2024. Der größte Leistungsbereich bleibt aber der Rettungsdienst: Unter die 94.490 Einsätze fielen 37.609 für Rettung, 48.178 Krankentransporte sowie 6.776 Notarzthilfen. Die Einsätze der „First Responder“ stiegen um 24 Prozent auf 3.979. Insgesamt standen 337 im Land bereit.