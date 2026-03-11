Vorteilswelt
Sperren durchbrochen

Schlepper als Geisterfahrer: Wilde Verfolgungsjagd

Burgenland
11.03.2026 09:53
Der Schlepper fuhr falsch auf die S7 auf und zog so die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich ...
Der Schlepper fuhr falsch auf die S7 auf und zog so die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gefährliche Szenen haben sich am Dienstag im Burgenland abgespielt. Was zunächst als Geisterfahrersichtung auf der Südautobahn begann, entwickelte sich in weiterer Folge zu einer rasanten Verfolgungsjagd. Bei dieser wurden gleich mehrere Straßensperren durchbrochen. Auch Verletzte gab es zu beklagen.

Hintergrund der Raserfahrt war der letztlich vergebliche Versuch zweier mutmaßlicher Schlepper, der Polizei zu entkommen. Allerdings hatten die beiden Männer die Aufmerksamkeit der Exekutive aus eigenem Verschulden auf sich gezogen. So war der Lenker gegen 18 Uhr auf der Südautobahn bei Riegersdorf als Geisterfahrer auf die S7 aufgefahren. 

Zwei Beamte verletzt
Eine Streife der Autobahnpolizei Rudersdorf versuchte, den Fahrer anzuhalten, was allerdings misslang. Stattdessen raste der Lenker weiter zur Abfahrt Fürstenfeld und durchbrach dort eine Straßensperre der Polizei. Auch in Rudersdorf durchbrach er eine Straßensperre, und ein Polizist musste sich mit einem Sprung zur Seite retten. Insgesamt erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen.

Vor der Abfahrt Eltendorf (Bezirk Jennersdorf) konnte der Pkw schließlich angehalten werden. Der Fahrer, ein 26-jähriger Inder, versuchte noch, zu Fuß zu flüchten, wurde aber wenig später festgenommen. Beim Beifahrer handelte es sich um einen zwanzig Jahre alten Mann aus Pakistan.

Schleppung über Balkan-Küsten-Route
Sie gaben an, vier Personen, darunter ein Baby, über die sogenannte Balkan-Küsten-Route nach Triest gebracht zu haben. Das Schlepperfahrzeug sollte dann nach Budapest gebracht werden. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen, die Einvernahmen und Ermittlungen laufen noch.

Burgenland
11.03.2026 09:53
Burgenland
