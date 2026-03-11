Schlepper als Geisterfahrer: Wilde Verfolgungsjagd

Zwei Beamte verletzt

Eine Streife der Autobahnpolizei Rudersdorf versuchte, den Fahrer anzuhalten, was allerdings misslang. Stattdessen raste der Lenker weiter zur Abfahrt Fürstenfeld und durchbrach dort eine Straßensperre der Polizei. Auch in Rudersdorf durchbrach er eine Straßensperre, und ein Polizist musste sich mit einem Sprung zur Seite retten. Insgesamt erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen.