Großer Andrang bei erstem Frauenpower-Event

Was haben erfolgreiche Frauen gemeinsam? Richtig! Sie treffen Entscheidungen, auch wenn nicht alles sicher ist. Sie glauben an ihre Fähigkeiten, auch wenn andere zweifeln. Und: Sie haben ein Ziel vor Augen, auch wenn der Weg dahin über Umwege führt. All diese Eigenschaften besitzen auch jene Künstlerinnen, die am Samstag (Start: 19.30 Uhr) bei Burgenlands erstem Frauenpower-Event „#WeAre – Starke Stimmen, starke Frauen“ im Kulturzentrum Eisenstadt mit Musik und Lesungen zur Selbstermächtigung animieren.