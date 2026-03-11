Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

#WeAreBurgenland

Großer Andrang bei erstem Frauenpower-Event

Burgenland
11.03.2026 08:00
Auch dabei: Pianistin Clara Frühstück und Geigerin Maria Sawerthal (links) sowie die Podcasterin ...
Auch dabei: Pianistin Clara Frühstück und Geigerin Maria Sawerthal (links) sowie die Podcasterin Virginia Ernst (rechts), deren Ehefrau erst vor kurzem das dritte gemeinsame Kind gebar. Moderiert wird der Konzertabend von Ulrike Mayer alias „Die Mayerin“ (Mitte) und Isabel Gaber, einer der Frontfrauen der „Duetten“.(Bild: Krone KREATIV/Julia Wesely Elisabeth Lechner Cate Hoffmann)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Am Samstag ab 19.30 Uhr findet der Frauenpower-Event „#WeAre – Starke Stimmen, starke Frauen“ erstmals im Burgenland statt. Das Interesse an dem Red-Carpet-Konzertabend ist enorm, das Kulturzentrum Eisenstadt bereits fast ausverkauft. Wer dabei sein will, sollte sich noch schnell Restkarten sichern.

0 Kommentare

Was haben erfolgreiche Frauen gemeinsam? Richtig! Sie treffen Entscheidungen, auch wenn nicht alles sicher ist. Sie glauben an ihre Fähigkeiten, auch wenn andere zweifeln. Und: Sie haben ein Ziel vor Augen, auch wenn der Weg dahin über Umwege führt. All diese Eigenschaften besitzen auch jene Künstlerinnen, die am Samstag (Start: 19.30 Uhr) bei Burgenlands erstem Frauenpower-Event „#WeAre – Starke Stimmen, starke Frauen“ im Kulturzentrum Eisenstadt mit Musik und Lesungen zur Selbstermächtigung animieren.

Viele Burgenländerinnen mit dabei
Neben der bekannten Folkpop-Sängerin „Die Mayerin“, den „Poxrucker Sisters“ und der Kabarettgruppe „Die Duetten“ sorgen auch Moderatorin Barbara Karlich, die Sängerinnen Birgit Denk und Sofia Reyna sowie die Pianistin Clara Frühstück und die Geigerin Maria Sawerthal vom „Duo Frühstück“ für gute Stimmung. Auf der Bühne zu sehen sind außerdem der Schülerchor der Mittelschule Theresianum aus Eisenstadt, die deutsch-kroatische Band „Idemo“ aus dem Mittelburgenland und die aus Forchtenstein stammende Lyrik- und Prosa-Autorin Katrin Bernhardt.

Sie widmet sich als Malerin dem Frausein – inklusive Körperlichkeit und Rollenzuschreibungen. „Von letzteren habe ich mich befreit, als ich begann, für mich selbst einzustehen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und erst an meine Wünsche zu denken statt an die von anderen“, sagt sie.

Autorin Katrin Bernhardt macht Mädchen und Frauen Mut: „Zögert nicht, den ersten Schritt zu tun. ...
Autorin Katrin Bernhardt macht Mädchen und Frauen Mut: „Zögert nicht, den ersten Schritt zu tun. Springt, und das Auffangnetz wird erscheinen!“(Bild: Michael Bernhardt)

Frausein zwischen Lust und Freiheit
Filmemacherin Julia Benczak aus Siegendorf findet das gut. Mit ihrem Kurzfilm „Bester Papa“ gelang ihr der Durchbruch. Darin erzählt die achtjährige Mira von ihrer Familie, die durch die bipolare Erkrankung des Vaters aus dem Gleichgewicht gerät.

Zurzeit arbeitet Benczak, selbst Mutter einer Tochter, am Spielfilm „Swing it“. „Die Komödie handelt von Alex, einer Frau Ende Vierzig, die nach einer Trennung ihre Sexualität neu entdeckt. Zwischen der experimentierfreudigen Wiener Szene und ihrem konservativen burgenland-kroatischen Heimatdorf entfaltet sich ein Spannungsfeld zwischen weiblicher Lust und persönlicher Freiheit“, erklärt Benczak.

„Bekennt euch zu euren Träumen und lasst auch darauf ein. Hinter dem ersten Schritt wartet eine ...
„Bekennt euch zu euren Träumen und lasst auch darauf ein. Hinter dem ersten Schritt wartet eine neue, aufregende Version von euch“, sagt Filmemacherin Julia Benczak.(Bild: Karin Amcher)

Auch die höchsten Politikerinnen im Land kommen
Den Ehrenschutz für den Event übernimmt übrigens Burgenlands SP-Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf. Die Grüne-Vize-Landeschefin Anja Haider-Wallner hat ebenfalls ihr Erscheinen zugesagt. Und weil beim Konzertabend auch Männer herzlich willkommen sind, lässt sich auch Eisenstadts VP-Bürgermeister Thomas Steiner die neue vielversprechende Auftaktveranstaltung nicht entgehen..

Karten für den Konzertabend #WeAre kosten 37,50 Euro: www.oeticket.com

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
11.03.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 17°
Symbol heiter
Güssing
0° / 17°
Symbol heiter
Mattersburg
2° / 17°
Symbol heiter
Neusiedl am See
4° / 17°
Symbol heiter
Oberpullendorf
1° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
312.336 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.303 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
164.434 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2856 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1760 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1362 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Burgenland
Bilanz 2025
80 Jahre Rotes Kreuz in „Liebe zum Menschen“
100 Florianis vor Ort
Großbrand im Burgenland zerstört Scheune und Auto
SK PAMA
Der unabsteigbare „Totti“ und seine größte Mission
Schwerer Raub
Mit gezücktem Messer Silvester-Kracher erbeutet
Bund und Länder
Doskozil und Mattle wollen Kompetenzen neu ordnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf