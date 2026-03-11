Großer Andrang bei erstem Frauenpower-Event

Am Samstag ab 19.30 Uhr findet der Frauenpower-Event „#WeAre – Starke Stimmen, starke Frauen“ erstmals im Burgenland statt. Das Interesse an dem Red-Carpet-Konzertabend ist enorm, das Kulturzentrum Eisenstadt bereits fast ausverkauft. Wer dabei sein will, sollte sich noch schnell Restkarten sichern.
Was haben erfolgreiche Frauen gemeinsam? Richtig! Sie treffen Entscheidungen, auch wenn nicht alles sicher ist. Sie glauben an ihre Fähigkeiten, auch wenn andere zweifeln. Und: Sie haben ein Ziel vor Augen, auch wenn der Weg dahin über Umwege führt. All diese Eigenschaften besitzen auch jene Künstlerinnen, die am Samstag (Start: 19.30 Uhr) bei Burgenlands erstem Frauenpower-Event „#WeAre – Starke Stimmen, starke Frauen“ im Kulturzentrum Eisenstadt mit Musik und Lesungen zur Selbstermächtigung animieren.
Viele Burgenländerinnen mit dabei
Neben der bekannten Folkpop-Sängerin „Die Mayerin“, den „Poxrucker Sisters“ und der Kabarettgruppe „Die Duetten“ sorgen auch Moderatorin Barbara Karlich, die Sängerinnen Birgit Denk und Sofia Reyna sowie die Pianistin Clara Frühstück und die Geigerin Maria Sawerthal vom „Duo Frühstück“ für gute Stimmung. Auf der Bühne zu sehen sind außerdem der Schülerchor der Mittelschule Theresianum aus Eisenstadt, die deutsch-kroatische Band „Idemo“ aus dem Mittelburgenland und die aus Forchtenstein stammende Lyrik- und Prosa-Autorin Katrin Bernhardt.
Sie widmet sich als Malerin dem Frausein – inklusive Körperlichkeit und Rollenzuschreibungen. „Von letzteren habe ich mich befreit, als ich begann, für mich selbst einzustehen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und erst an meine Wünsche zu denken statt an die von anderen“, sagt sie.
Frausein zwischen Lust und Freiheit
Filmemacherin Julia Benczak aus Siegendorf findet das gut. Mit ihrem Kurzfilm „Bester Papa“ gelang ihr der Durchbruch. Darin erzählt die achtjährige Mira von ihrer Familie, die durch die bipolare Erkrankung des Vaters aus dem Gleichgewicht gerät.
Zurzeit arbeitet Benczak, selbst Mutter einer Tochter, am Spielfilm „Swing it“. „Die Komödie handelt von Alex, einer Frau Ende Vierzig, die nach einer Trennung ihre Sexualität neu entdeckt. Zwischen der experimentierfreudigen Wiener Szene und ihrem konservativen burgenland-kroatischen Heimatdorf entfaltet sich ein Spannungsfeld zwischen weiblicher Lust und persönlicher Freiheit“, erklärt Benczak.
Auch die höchsten Politikerinnen im Land kommen
Den Ehrenschutz für den Event übernimmt übrigens Burgenlands SP-Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf. Die Grüne-Vize-Landeschefin Anja Haider-Wallner hat ebenfalls ihr Erscheinen zugesagt. Und weil beim Konzertabend auch Männer herzlich willkommen sind, lässt sich auch Eisenstadts VP-Bürgermeister Thomas Steiner die neue vielversprechende Auftaktveranstaltung nicht entgehen..
Karten für den Konzertabend #WeAre kosten 37,50 Euro: www.oeticket.com
