600 Jugendliche aus Oberwart gehen bewusst offline

Bildungsdirektor: „Über Verbote löst man das Problem nicht“

Auch Bildungsdirektor Alfred Lehner beobachtet die Entwicklung mit Sorge, setzt aber auf Bewusstsein statt auf reine Verbote. „Das Handy ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit“, sagt Lehner. „Über Verbote allein löst man das Problem nicht.“ Aktionen wie jene in Oberwart seien wichtig. „Wenn Jugendliche erleben, wie befreiend es sein kann, einen Tag ohne Handy zu verbringen, ist das ein Zugang, um diese Herausforderung besser zu verstehen.“