Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Handy-Aus in Schule

600 Jugendliche aus Oberwart gehen bewusst offline

Burgenland
11.03.2026 11:00
Einen Vormittag verzichten die Schüler auf ihr Smartphone.
Einen Vormittag verzichten die Schüler auf ihr Smartphone.(Bild: Business Campus Oberwart/Tunner)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Bewusstsein schaffen. Am Business Campus Oberwart wandern Smartphones für einen Vormittag in den Tresor. Die Schule will zeigen: Das Handy ist im Unterricht oft notwendig, doch der ständige Druck durch Social Media wird für viele Jugendliche zur Belastung.

0 Kommentare

Am Business Campus Oberwart wird es am Donnerstag still in den Hosentaschen. Für mehr als 600 Schüler und Lehrer heißt es dann: Smartphone aus. Anlass ist das österreichweite „ORF Dok1“ Handyexperiment, bei dem rund 72.000 Jugendliche drei Wochen ohne Smartphone auskommen sollen. Kein WhatsApp, keine sozialen Medien, keine Online Wegbeschreibung.

Handyfreier Vormittag als Test
Der Campus greift die Idee auf und veranstaltet daher seinen ersten handyfreien Vormittag. „Das Handy ist für die Schüler zum unverzichtbaren Gegenstand im Unterricht geworden“, sagt Organisator Johannes Tunner, „aber das Problem ist nicht das Gerät selbst, sondern die permanente Nutzung von Social Media. Darauf wollen wir aufmerksam machen.“

90 Prozent nutzen Handy in der Pause
Die Zahlen zeigen, wie präsent Smartphones im Alltag sind. „Rund 90 Prozent der Jugendlichen haben in der Pause das Handy in der Hand. In WhatsApp Gruppen oder auf Social Media entsteht schnell das Gefühl, ständig reagieren zu müssen“, sagt der Pädagoge.

Talk Team: Schüler haben Gesprächsbedarf
Parallel dazu baut die Schule ein neues Unterstützungsangebot auf: das Talk Team. Zehn Lehrer stehen als Gesprächspartner für Schüler bereit. „Immer mehr Jugendliche brauchen jemanden zum Reden“, sagt Tunner. „Viele wissen gar nicht, wohin sie sich wenden sollen.“ Konflikte und auch Drohungen entstehen zunehmend über soziale Medien. Deshalb wird das Thema bei uns auch stärker im Ethik und Religionsunterricht behandelt.

Bildungsdirektor: „Über Verbote löst man das Problem nicht“
Auch Bildungsdirektor Alfred Lehner beobachtet die Entwicklung mit Sorge, setzt aber auf Bewusstsein statt auf reine Verbote. „Das Handy ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit“, sagt Lehner. „Über Verbote allein löst man das Problem nicht.“ Aktionen wie jene in Oberwart seien wichtig. „Wenn Jugendliche erleben, wie befreiend es sein kann, einen Tag ohne Handy zu verbringen, ist das ein Zugang, um diese Herausforderung besser zu verstehen.“

Gleichzeitig müsse man sich mit sozialen Medien auseinandersetzen. „Unsere Aufgabe ist es, Kinder und Jugendliche so zu begleiten, dass sie Chancen erkennen und Gefahren verstehen.“ Auch Eltern sollen künftig stärker eingebunden werden. Ein Pilotprojekt ist derzeit in Ausarbeitung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
11.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 17°
Symbol heiter
Güssing
0° / 18°
Symbol heiter
Mattersburg
2° / 17°
Symbol heiter
Neusiedl am See
4° / 17°
Symbol heiter
Oberpullendorf
1° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Donnerstag und Freitag Streiks angekündigt. 
Nahost ausgenommen
Lufthansa-Piloten streiken ab Donnerstag
OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
314.343 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.752 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
175.710 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2170 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1791 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1371 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Burgenland
Sperren durchbrochen
Schlepper als Geisterfahrer: Wilde Verfolgungsjagd
25 Jahre Hawidere
Burgenländer-Treff in Wien feiert Jubiläumsfest
#WeAreBurgenland
Großer Andrang bei erstem Frauenpower-Event
Bilanz 2025
80 Jahre Rotes Kreuz in „Liebe zum Menschen“
100 Florianis vor Ort
Großbrand im Burgenland zerstört Scheune und Auto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf