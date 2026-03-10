Frauenleichen?
Nun gerät auch Epsteins „Zorro Ranch“ ins Visier
Im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen rund um die Causa Epstein rückt nun die sogenannte Zorro Ranch im US-Staat New Mexico ins Visier. Am Montag ist eine Durchsuchung der Liegenschaft in der Nähe von Santa Fe gestartet worden.
Die Abgeordnete Melanie Stansbury aus New Mexico erklärte, die Ermittler würden bei der Suche „nichts unversucht“ lassen. Die Epstein-Opfer hätten „viel zu lange auf Gerechtigkeit gewartet“ und New Mexico nehme bei der Aufklärung eine Vorreiterrolle ein, schrieb sie im Onlinedienst X.
Unten sehen Sie Luftaufnahmen von der Ranch:
Epstein soll nach Erkenntnissen der US-Bundespolizei FBI und des US-Justizministeriums mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht haben. Teilweise soll er die Opfer an Prominente vermittelt haben. Das US-Justizministerium hatte Ende Jänner Millionen neue Dokumente zu dem Fall veröffentlicht – darin wird Epsteins „Zorro Ranch“ Tausende Male erwähnt.
Minderjährige dort vergewaltigt?
Nach Epsteins Tod im Juli 2019 in seiner Haftzelle hatte eine Frau ausgesagt, der Investmentbanker habe sie auf der Ranch vergewaltigt, als sie 15 Jahre alt war. Eine weitere Frau sagte aus, Epsteins wegen Sexhandels inhaftierte Komplizin Ghislaine Maxwell habe sie auf der Ranch an den Brüsten berührt, als sie im Teenageralter war. In Medien war auch von Frauenleichen die Rede, die dort vergraben sein sollen.
