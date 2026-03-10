Nun gerät auch Epsteins „Zorro Ranch“ ins Visier

Minderjährige dort vergewaltigt?

Nach Epsteins Tod im Juli 2019 in seiner Haftzelle hatte eine Frau ausgesagt, der Investmentbanker habe sie auf der Ranch vergewaltigt, als sie 15 Jahre alt war. Eine weitere Frau sagte aus, Epsteins wegen Sexhandels inhaftierte Komplizin Ghislaine Maxwell habe sie auf der Ranch an den Brüsten berührt, als sie im Teenageralter war. In Medien war auch von Frauenleichen die Rede, die dort vergraben sein sollen.