Betrunkener Urlauber schlummerte in falschem Hotel

Es gibt nichts, was es nicht gibt: Diese Redewendung trifft genau auf diesen kuriosen Fall zu! Ein betrunkener Skiurlauber schlich sich in ein Hotel im Tiroler Sölden und wollte im Zimmer eines anderen Gastes seinen Rausch ausschlafen. Nachdem der schlummernde Eindringling erwischt worden war, ging er auf den Hotelbesitzer los und verletzte diesen.
Zu dem kuriosen Vorfall war es bereits am Sonntagabend in einem Hotel in Sölden gekommen, wie die Polizei erst am Dienstag berichtete. Der 22-jährige Deutsche, der es wohl beim Après-Ski mit dem Alkohol übertrieben hatte, marschierte in den Unterkunftsbetrieb, in dem er gar nicht Gast war, und legte sich im Zimmer eines anderen Urlaubers schlafen.
Mission „Aufwecken“ weckte Aggressionen
Als Eindringling vom „rechtmäßigen“ Gast entdeckt worden war, verständigte dieser sofort den Hotelchef. Gemeinsam wurde dann die Mission „Aufwecken“ gestartet. Doch das fand der Betrunkene alles andere als lustig. „Dieser reagierte sofort aggressiv und versuchte mehrmals den Hotelbesitzer zu schlagen“, heißt es vonseiten der Ermittler.
In der Hotelhalle ging der Deutsche erneut auf den Hotelbesitzer los, wodurch dieser verletzt wurde.
Die Ermittler
Der Chef verständigte daraufhin sofort die Polizei. „Währenddessen verließ der rechtmäßige Gast das Hotel, wobei er vom 22-Jährigen verfolgt wurde. In der Hotelhalle ging der Deutsche dann erneut auf den Hotelbesitzer los, wodurch dieser verletzt wurde“, schildern die Ermittler weiter.
Verdächtiger ging auch auf Polizisten los
Eine Zeugin holte Hilfe und zwei Mitarbeiter eines anderen Hotels eilten herbei. Diese hielten den Verdächtigen dann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das brachte den Betrunkenen offenbar noch mehr in Rage. Als er dann auch noch auf die Polizisten losging, wurde er festgenommen.
Erst nachdem sich der 22-Jährige wieder beruhigt hatte, wurde er wieder freigelassen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.
