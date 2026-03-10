Betrunkener Urlauber schlummerte in falschem Hotel

Zu dem kuriosen Vorfall war es bereits am Sonntagabend in einem Hotel in Sölden gekommen, wie die Polizei erst am Dienstag berichtete. Der 22-jährige Deutsche, der es wohl beim Après-Ski mit dem Alkohol übertrieben hatte, marschierte in den Unterkunftsbetrieb, in dem er gar nicht Gast war, und legte sich im Zimmer eines anderen Urlaubers schlafen.