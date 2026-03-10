Farbenmeer: Trockenste Wüste der Welt blüht auf

Im Herbst und im Winter mehr Regen als üblich

Die Blütenpracht, die demnach auch Wildblumen in Lila, Orange und Weiß umfasst, ist Folge der Regenfälle im vergangenen Herbst und Winter, die üppiger als gewöhnlich ausfielen. Je nach Wetterlage könnte die goldene Blütenpracht in dem im Sommer glühend heißen Tal bis Mitte oder gar Ende März halten, so die Parkverwaltung weiter.