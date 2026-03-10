„Duft ist unglaublich“
Farbenmeer: Trockenste Wüste der Welt blüht auf
Das Death Valley in der Mojave-Wüste gilt als der heißeste Ort der Welt und als der trockenste Nationalpark der USA. Trotz der extremen Bedingungen gibt es dort derzeit ein äußerst seltenes Naturschauspiel zu bewundern: ein Meer an blühenden Blumen!
Das Tal des Todes, wie das Death Valley in den Bundesstaaten Kalifornien und Nevada auf Deutsch heißt, schimmert derzeit vor allem goldgelb. Es handelt sich um die üppigste Blüte seit 2016, schreibt die Parkverwaltung.
„Die auffällige gelbe Wüstengoldblume ist eine der bekanntesten Blumen, aber es gibt auch eine Vielzahl anderer Arten, die ebenfalls blühen“, heißt es vom National Park Service weiter.
Im Herbst und im Winter mehr Regen als üblich
Die Blütenpracht, die demnach auch Wildblumen in Lila, Orange und Weiß umfasst, ist Folge der Regenfälle im vergangenen Herbst und Winter, die üppiger als gewöhnlich ausfielen. Je nach Wetterlage könnte die goldene Blütenpracht in dem im Sommer glühend heißen Tal bis Mitte oder gar Ende März halten, so die Parkverwaltung weiter.
„Dieses Gebiet, das eigentlich für heißes Wetter, Sand und Staub bekannt ist, hat sich gerade in eine atemberaubende Landschaft voller Farben verwandelt“, sagt David Blacker, der Geschäftsführer der gemeinnützigen Death Valley Natural History Association und fügt hinzu: „Der Duft ist einfach unglaublich.“
