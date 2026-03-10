Zwei ÖSV-Debütantinnen bei Rückkehr nach Montafon

Mit den Weltcup-Debütantinnen Isabel Hofherr und Leonie Lussnig geht in dieser Woche die Rückkehr der Ski Crosser ins Montafon in Szene. Die Finaldurchgänge am Grasjoch sind am Donnerstag (ab 13.20 Uhr) angesetzt, es ist gleichzeitig die Generalprobe für die Freestyle- und Snowboard-WM 2027.