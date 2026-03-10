Zwei ÖSV-Debütantinnen bei Rückkehr nach Montafon

Leader Leobendorf verliert erneut – Horn siegreich
3. Liga Ost:
Mit den Weltcup-Debütantinnen Isabel Hofherr und Leonie Lussnig geht in dieser Woche die Rückkehr der Ski Crosser ins Montafon in Szene. Die Finaldurchgänge am Grasjoch sind am Donnerstag (ab 13.20 Uhr) angesetzt, es ist gleichzeitig die Generalprobe für die Freestyle- und Snowboard-WM 2027.
Angeführt werden Österreichs Aufgebote bei Frauen und Männern von Katrin Ofner und Johannes Aujesky. Im Montafon waren die Ski Crosser zuletzt vor sechs Jahren im Weltcupeinsatz.
Die Tirolerin Hofherr (23) und die Vorarlbergerin Lussnig (20) holten mit guten Leistungen im Europacup ihre Startplätze für den Heim-Weltcup. Bei den beiden Rennen auf der Reiteralm in der Vorwoche wurden Hofherr und Lussnig je einmal Zweite.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.