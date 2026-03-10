Leader Leobendorf verliert erneut – Horn siegreich

Nach dem 0:1 gegen Krems setzte es für Winterkönig Leobendorf auch beim Spiel in Parndorf eine 0:1-Niederlage. Somit ist der Auftakt der Fürhauser-Elf ins Frühjahr misslungen. Horn hingegen bejubelt gegen Oberwart einen knappen 1:0-Sieg und darf weiter vom Aufstiegsplatz träumen. Die Highlights der 20. Runde gibt es im Video.