Entführungsfall: Fotos des Vaters veröffentlicht

Im Fall der zwei Brüder, die Ende Februar in Wien-Leopoldstadt verschwunden sind, hat die Polizei nun erste Fahndungsfotos des tatverdächtigen Vaters (37) veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um weitere Hinweise.
Die beiden Buben im Alter von sieben und acht Jahren sind am 25. Februar auf dem Weg zur Volksschule gewaltsam von ihrem Vater und einem weiteren Mann in einen wartenden Pkw gezerrt worden. Trotz Gegenwehr der Kinder sollen die Männer mit den beiden Buben anschließend geflüchtet sein. Die Ermittler gehen weiterhin von einer Kindesentziehung aus.
Streit um Sorgerecht?
Der Vater steht im Verdacht, die Kinder im Zuge eines Sorgerechtsstreits mitgenommen zu haben. Laut Polizei besteht die Möglichkeit, dass er mit den Buben ins Ausland gereist ist. Laut Polizei hat die Mutter das alleinige Sorgerecht für die beiden Kinder.
Hinweise gesucht
Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes oder der beiden Kinder nimmt das Landeskriminalamt Wien entgegen. Auch jede andere Beobachtung, die mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnte, sollen an die Polizei weitergegeben werden.
Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.
