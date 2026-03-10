Fliegerbombe entdeckt: Hunderte Anrainer evakuiert

Bei Baggerarbeiten stießen Arbeiter plötzlich auf ein ungewöhnliches Objekt und alarmierten sofort die Polizei. Ein sprengstoffkundiger Beamter wurde zum Fundort geschickt, untersuchte die Entdeckung und bestätigte den Verdacht: Es handelte sich um eine rund 200 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Daraufhin wurde umgehend der Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres verständigt.