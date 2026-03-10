Vorteilswelt
Großräumige Sperre

Fliegerbombe entdeckt: Hunderte Anrainer evakuiert

Wien
10.03.2026 11:13
Die Fliegerbombe wiegt rund 200 Kilogramm und wurde durch den Entminungsdienst entschärft.
Die Fliegerbombe wiegt rund 200 Kilogramm und wurde durch den Entminungsdienst entschärft.(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei Baggerarbeiten wurde am Montag in Wien-Floridsdorf eine rund 200 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Die Polizei verständigte den Notruf, der Entminungsdienst vom Bundesheer rückte an. Rund 250 Anwohner wurden anschließend aus Sicherheitsgründen evakuiert.

Bei Baggerarbeiten stießen Arbeiter plötzlich auf ein ungewöhnliches Objekt und alarmierten sofort die Polizei. Ein sprengstoffkundiger Beamter wurde zum Fundort geschickt, untersuchte die Entdeckung und bestätigte den Verdacht: Es handelte sich um eine rund 200 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Daraufhin wurde umgehend der Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres verständigt.

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wiegt etwa 200 Kilogramm.
Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wiegt etwa 200 Kilogramm.(Bild: LPD Wien)

Anrainer stundenlang betreut
Anschließend wurden polizeiliche Sperren eingerichtet und rund 250 Bewohnerinnen und Bewohner aus den umliegenden Gebäuden evakuiert. Sie fanden vorübergehend Platz in einem Großraumbus der Berufsrettung Wien, wo sie betreut wurden.

Tipps der Wiener Polizei zur Prävention

  • Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz.
  • Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112.
  • Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.

Gegen 20.00 Uhr konnte die Bombe schließlich entschärft werden. Danach hoben die Einsatzkräfte die Sperren auf, die Fliegerbombe wurde behutsam abtransportiert. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. 

Wien
10.03.2026 11:13
Wien
