Fliegerbombe entdeckt: Hunderte Anrainer evakuiert

Bei Baggerarbeiten wurde am Montag in Wien-Floridsdorf eine rund 200 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Die Polizei verständigte den Notruf, der Entminungsdienst vom Bundesheer rückte an. Rund 250 Anwohner wurden anschließend aus Sicherheitsgründen evakuiert.
Bei Baggerarbeiten stießen Arbeiter plötzlich auf ein ungewöhnliches Objekt und alarmierten sofort die Polizei. Ein sprengstoffkundiger Beamter wurde zum Fundort geschickt, untersuchte die Entdeckung und bestätigte den Verdacht: Es handelte sich um eine rund 200 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Daraufhin wurde umgehend der Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres verständigt.
Anrainer stundenlang betreut
Anschließend wurden polizeiliche Sperren eingerichtet und rund 250 Bewohnerinnen und Bewohner aus den umliegenden Gebäuden evakuiert. Sie fanden vorübergehend Platz in einem Großraumbus der Berufsrettung Wien, wo sie betreut wurden.
Gegen 20.00 Uhr konnte die Bombe schließlich entschärft werden. Danach hoben die Einsatzkräfte die Sperren auf, die Fliegerbombe wurde behutsam abtransportiert. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.
