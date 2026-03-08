Holzleitner sieht „solides Ergebnis“ für Babler

Mediale Spekulationen schuld

Dass Babler kein besseres Ergebnis am Parteitag erzielt hat, liegt für die Frauenministerin an den „medialen Auseinandersetzungen“ – also etwa die Spekulationen, Christian Kern könnte als Parteichef kandidieren -, die auch vor dem Parteitag angehalten hatten. Nun will sich die SPÖ wieder verstärkt auf Inhalte konzentrieren, betonte Holzleitner. „Es gibt vieles, womit wir uns nicht nur als SPÖ, sondern auch als Bundesregierung beschäftigen müssen.“