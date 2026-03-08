Nachtschwärmer von drei Räubern niedergeschlagen

Das Opfer ist ein Afghane, der Zeuge ein Serbe und die mutmaßlichen Täter unterhielten sich auf Arabisch. In der Nacht zum Sonntag wurde ein 34-Jähriger am Linzer Hauptplatz von einem unbekannten Trio niedergeschlagen und beraubt. Die Räuber flüchteten mit Schmuck, Bargeld und Handy. Eine Fahndung blieb erfolglos.
Um 0.30 Uhr hatte ein 34-jähriger Afghane laut eigener Aussage ein Lokal in der Linzer Altstadt verlassen. Er wollte dann mit der Straßenbahn heimfahren. Die Wartezeit auf die nächste Bim wollte er auf den Stufen zur Kunstuniversität sitzend überbrücken.
Plötzlich sollen drei Männer zu ihm gekommen sein, ihn gepackt, geschlagen und auf Arabisch nach seiner Geldtasche gefragt haben. Laut eines 21-jährigen Serben, der Zeuge des Unfalls wurde, sollen die Unbekannten dem Afghanen die Umhängetasche runtergerissen haben. Das Trio flüchtete dann mit einer Straßenbahn. Die Beute: Bargeld in Höhe von 1100 Euro, Schmuck und ein Handy. Ein Ring und die leere Geldtasche des Afghanen wurden kurz darauf von Polizisten in der Nähe des Tatortes gefunden.
Videoaufzeichnungen kontrolliert
Das leicht verletzte Opfer – der 34-jährige klagte über Schmerzen an den Händen – wurde zur Polizeiinspektion Landhaus gebracht und einvernommen. Der Mann erklärte, dass einer der Täter ganz in Weiß gekleidet war. Bei einer Sichtung der Videoaufzeichnungen war vorerst aber kein Verdächtiger erkennbar, auf den eine solche Beschreibung passen würde.
Als Rettungssanitäter dem Opfer einen Verband anlegen wollten, wurde der 34-Jährige plötzlich unkooperativ und aggressiv. Er beschimpfte die Helfer, lehnte medizinische Hilfe ab und verließ die Polizeiinspektion mit den Worten, dass keiner ihm helfen könne. Die Fahndung nach den Räubern verlief bisher erfolglos.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.