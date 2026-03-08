Nachtschwärmer von drei Räubern niedergeschlagen

Plötzlich sollen drei Männer zu ihm gekommen sein, ihn gepackt, geschlagen und auf Arabisch nach seiner Geldtasche gefragt haben. Laut eines 21-jährigen Serben, der Zeuge des Unfalls wurde, sollen die Unbekannten dem Afghanen die Umhängetasche runtergerissen haben. Das Trio flüchtete dann mit einer Straßenbahn. Die Beute: Bargeld in Höhe von 1100 Euro, Schmuck und ein Handy. Ein Ring und die leere Geldtasche des Afghanen wurden kurz darauf von Polizisten in der Nähe des Tatortes gefunden.