Überfall in Linz

Nachtschwärmer von drei Räubern niedergeschlagen

Oberösterreich
08.03.2026 12:08
(Bild: MARK SENGSTBRATL)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Das Opfer ist ein Afghane, der Zeuge ein Serbe und die mutmaßlichen Täter unterhielten sich auf Arabisch. In der Nacht zum Sonntag wurde ein 34-Jähriger am Linzer Hauptplatz von einem unbekannten Trio niedergeschlagen und beraubt. Die Räuber flüchteten mit Schmuck, Bargeld und Handy. Eine Fahndung blieb erfolglos.

0 Kommentare

Um 0.30 Uhr hatte ein 34-jähriger Afghane laut eigener Aussage ein Lokal in der Linzer Altstadt verlassen. Er wollte dann mit der Straßenbahn heimfahren. Die Wartezeit auf die nächste Bim wollte er auf den Stufen zur Kunstuniversität sitzend überbrücken. 

Plötzlich sollen drei Männer zu ihm gekommen sein, ihn gepackt, geschlagen und auf Arabisch nach seiner Geldtasche gefragt haben. Laut eines 21-jährigen Serben, der Zeuge des Unfalls wurde, sollen die Unbekannten dem Afghanen die Umhängetasche runtergerissen haben. Das Trio flüchtete dann mit einer Straßenbahn. Die Beute: Bargeld in Höhe von 1100 Euro, Schmuck und ein Handy. Ein Ring und die leere Geldtasche des Afghanen wurden kurz darauf von Polizisten in der Nähe des Tatortes gefunden.

Videoaufzeichnungen kontrolliert
Das leicht verletzte Opfer – der 34-jährige klagte über Schmerzen an den Händen – wurde zur Polizeiinspektion Landhaus gebracht und einvernommen. Der Mann erklärte, dass einer der Täter ganz in Weiß gekleidet war. Bei einer Sichtung der Videoaufzeichnungen war vorerst aber kein Verdächtiger erkennbar, auf den eine solche Beschreibung passen würde. 

Als Rettungssanitäter dem Opfer einen Verband anlegen wollten, wurde der 34-Jährige plötzlich unkooperativ und aggressiv. Er beschimpfte die Helfer, lehnte medizinische Hilfe ab und verließ die Polizeiinspektion mit den Worten, dass keiner ihm helfen könne. Die Fahndung nach den Räubern verlief bisher erfolglos.

Oberösterreich
08.03.2026 12:08
Oberösterreich

