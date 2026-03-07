San Marino kommt mit Boy George nach Wien

Dritter Anlauf

Der Sieger wurde von einer fünfköpfigen Jury bestimmt. Senhit wird für San Marino in der zweiten Hälfte des ersten Halbfinals am 12. Mai auf die Bühne gehen. Sie war bereits 2011 für San Marino beim Eurovision Song Contest in Düsseldorf mit dem Song „Stand By“. Zehn Jahre später kehrte sie beim Wettbewerb in Rotterdam zurück und erreichte mit „Adrenalina“ gemeinsam mit dem US-Rapper Flo Rida das Finale.