Flucht über Gartenzaun: Dieb halbnackt erwischt

Von lauten Geräuschen geweckt, erwischte ein Mann am Freitagmorgen in Wien-Döbling einen Dieb, als dieser sich gerade an mehreren Kellerabteilen zu schaffen machte. Geistesgegenwärtig verschloss er die Tür. Dem 19-Jährigen gelang dennoch die Flucht, er musste allerdings seine Oberbekleidung einbüßen.
Gegen 8.35 Uhr wurde der Hausbewohner plötzlich durch laute Geräusche aus dem Keller geweckt. Der Mann hielt vorsichtig Nachschau und sah einen Unbekannten, der an mehreren Kellerabteilen hantierte. Der Hausbewohner zog sich unbemerkt zurück, alarmierte die Polizei und schloss die Tür hinter sich ab.
Durch Kellerfenster geflohen
Der Dieb wechselte auf Plan B: Laut Zeugenaussagen kletterte der 19-jährige Slowake durch ein kleines Kellerfenster in den Nachbargarten. Doch die Flucht endete schnell: Die Polizei stoppte ihn kurz vor dem nächsten Zaun. Nur in Hose und Turnschuhen unterwegs, hatte er seine Oberbekleidung im Garten verloren, wie die Polizei mitteilte.
Rucksack voller Diebesgut entdeckt
Im Keller entdeckte die Polizei vier aufgebrochene Abteile, ein beschädigtes Fenster und einen Rucksack voller Diebesgut und Einbruchswerkzeug. Der 19-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen und zeigte sich bei der Einvernahme teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien kam er in eine Justizanstalt.
