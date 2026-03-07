Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberteil „verloren“

Flucht über Gartenzaun: Dieb halbnackt erwischt

Wien
07.03.2026 13:13
Die Beamten konnten den jungen Dieb rasch fassen – er hatte allerdings seine Oberbekleidung ...
Die Beamten konnten den jungen Dieb rasch fassen – er hatte allerdings seine Oberbekleidung „verloren“ (Symbolbild).(Bild: littleny - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Von lauten Geräuschen geweckt, erwischte ein Mann am Freitagmorgen in Wien-Döbling einen Dieb, als dieser sich gerade an mehreren Kellerabteilen zu schaffen machte. Geistesgegenwärtig verschloss er die Tür. Dem 19-Jährigen gelang dennoch die Flucht, er musste allerdings seine Oberbekleidung einbüßen. 

0 Kommentare

Gegen 8.35 Uhr wurde der Hausbewohner plötzlich durch laute Geräusche aus dem Keller geweckt. Der Mann hielt vorsichtig Nachschau und sah einen Unbekannten, der an mehreren Kellerabteilen hantierte. Der Hausbewohner zog sich unbemerkt zurück, alarmierte die Polizei und schloss die Tür hinter sich ab.

Durch Kellerfenster geflohen
Der Dieb wechselte auf Plan B: Laut Zeugenaussagen kletterte der 19-jährige Slowake durch ein kleines Kellerfenster in den Nachbargarten. Doch die Flucht endete schnell: Die Polizei stoppte ihn kurz vor dem nächsten Zaun. Nur in Hose und Turnschuhen unterwegs, hatte er seine Oberbekleidung im Garten verloren, wie die Polizei mitteilte.

Rucksack voller Diebesgut entdeckt
Im Keller entdeckte die Polizei vier aufgebrochene Abteile, ein beschädigtes Fenster und einen Rucksack voller Diebesgut und Einbruchswerkzeug. Der 19-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen und zeigte sich bei der Einvernahme teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien kam er in eine Justizanstalt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
07.03.2026 13:13
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 17°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
5° / 17°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
5° / 16°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
4° / 16°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
3° / 17°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
286.717 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
284.607 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
247.759 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2209 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Verwirrung um Entschuldigung ++ Trump droht weiter
1269 mal kommentiert
Kinder laufen um eine nicht explodierte iranische Rakete herum, die auf einem offenen Feld am ...
Innenpolitik
ÖGK erhöht Selbstbehalt, streicht aber Leistungen
1182 mal kommentiert
Die Österreichische Gesundheitskasse steht unter Spardruck – nun werden weitere Leistungen ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
„Krone“ enthüllt
Über 6 Euro? Das kostet Krügerl im Schweizerhaus
Premiere in Wien
Hunderte Männer setzen Zeichen gegen Frauengewalt
Oberteil „verloren“
Flucht über Gartenzaun: Dieb halbnackt erwischt
Krone Plus Logo
Austrias Routinier
Dragovic: „Ich bin topfit und wieder am Leben“
Krone Plus Logo
Spritzer für 2,90 Euro
Diese Lokale versprechen nun „Preise wie früher“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf