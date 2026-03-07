Vorteilswelt
Bierpreis: Wo liegt Ihre Schmerzgrenze?

07.03.2026 13:15
Das Bier wird teurer.
Das Bier wird teurer.
Porträt von Community
Von Community

Der Bierpreis in Österreich kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. In immer mehr Wirtshäusern knackt das Krügerl beinahe die 6-Euro-Marke. Während die Brauereien die Preise anheben, stellt sich für die Gäste die Frage: Wie viel ist mir mein Bier eigentlich wert?

Die Gründe für die höheren Preise sind vielfältig: Vor allem gestiegene Löhne in den Brauereien sowie teure Energie und Transporte treiben die Kosten nach oben. Da das Bier in Österreich ein wichtiges Symbol für die allgemeine Teuerung ist, wiegt jede Erhöhung beim Gast besonders schwer. Dennoch sehen viele Betriebe keine andere Wahl, als diese Mehrkosten weiterzugeben, um wirtschaftlich überleben zu können.

Verleidet Ihnen die Teuerung den Besuch im Gasthaus oder gehört das Krügerl einfach dazu? Wirkt sich der Preis darauf aus, wie häufig Sie ins Wirtshaus gehen? Welchen Preis halten Sie für ein frisch gezapftes 0,5l-Bier noch für angemessen? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Prognosen zum Bierpreis in den Kommentaren!

07.03.2026 13:15
