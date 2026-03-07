Bierpreis: Wo liegt Ihre Schmerzgrenze?

Der Bierpreis in Österreich kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. In immer mehr Wirtshäusern knackt das Krügerl beinahe die 6-Euro-Marke. Während die Brauereien die Preise anheben, stellt sich für die Gäste die Frage: Wie viel ist mir mein Bier eigentlich wert?
Die Gründe für die höheren Preise sind vielfältig: Vor allem gestiegene Löhne in den Brauereien sowie teure Energie und Transporte treiben die Kosten nach oben. Da das Bier in Österreich ein wichtiges Symbol für die allgemeine Teuerung ist, wiegt jede Erhöhung beim Gast besonders schwer. Dennoch sehen viele Betriebe keine andere Wahl, als diese Mehrkosten weiterzugeben, um wirtschaftlich überleben zu können.
Verleidet Ihnen die Teuerung den Besuch im Gasthaus oder gehört das Krügerl einfach dazu? Wirkt sich der Preis darauf aus, wie häufig Sie ins Wirtshaus gehen? Welchen Preis halten Sie für ein frisch gezapftes 0,5l-Bier noch für angemessen? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Prognosen zum Bierpreis in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.