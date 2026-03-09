Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keiner tippte richtig

Sechsfachjackpot: Am Mittwoch geht‘s um 7,7 Mio. €

Österreich
09.03.2026 14:24
Bei der kommenden Lottoziehung gilt es, einen sechsfachen Jackpot in der Höhe von 7,7 Millionen ...
Bei der kommenden Lottoziehung gilt es, einen sechsfachen Jackpot in der Höhe von 7,7 Millionen Euro zu knacken.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der Lottoziehung am Sonntag hat erneut keiner der Teilnehmer die sechs richtigen Zahlen getippt. Am Mittwochabend wartet somit der erste Sechsfachjackpot des Jahres. Im Sechser-Topf liegen dann satte 7,7 Millionen Euro.

0 Kommentare

In der mittlerweile knapp 40-jährigen Lotto-Geschichte ist dies der 20. sechsfache Jackpot, insgesamt sieben entwickelten sich bisher noch zu einem Siebenfachjackpot weiter.

Fünf Fünfer mit Zusatzzahl, aber kein Sechser
Bei der Ziehung am Sonntag hatten fünf Personen jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Drei Gewinne davon gehen in die Steiermark, hier waren zwei Quicktipps und ein Tipp per Hand erfolgreich, die beiden weiteren Fünfer mit Zusatzzahl gehen einmal nach Niederösterreich und ins Burgenland, beide wurden ebenfalls via Quicktipp erzielt. Alle fünf Gewinner erhalten jeweils mehr als 27.000 Euro.

Lesen Sie auch:
Viele Zuschauer fragten sich: Wo ist die gelbe Lotto Plus-Maschine? 
Gerät plötzlich weg
Warum Lotto Plus nicht mehr im TV gezeigt wird
05.01.2026
„Der Champagner floss“
21 Freunde gewinnen gemeinsam Lotto-Jackpot
02.02.2026

Auch kein Sechser bei LottoPlus
Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Die Gewinnsumme für den Sechser-Rang wurde hier allerdings auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der 61 Fünfer erhält damit mehr als 4900 Euro. Für den LottoPlus Sechser geht es in der nächsten Runde um 450.000 Euro.

Beim Joker gab es in der letzten Runde nur einen einzigen via win2day gespielten Tippschein, auf dem sich die richtige Joker-Kombination und das angekreuzte „Ja” fand. Für diesen Solo-Gewinn gibt es nun 247.000 Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
09.03.2026 14:24
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Nahost-Krieg kommt immer deutlicher an Österreichs Zapfsäulen an.
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Spritpreise über 2 Euro
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
LIVE
krone.at tickert live
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
288.764 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
262.581 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.383 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2265 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
1712 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Spritpreise über 2 Euro ++ NATO fängt Rakete ab
1669 mal kommentiert
Der Nahost-Krieg kommt immer deutlicher an Österreichs Zapfsäulen an.
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Hilfe kam nicht
Kind (12) steckt 20 Minuten auf Klettergerüst fest
Keiner tippte richtig
Sechsfachjackpot: Am Mittwoch geht‘s um 7,7 Mio. €
Geländer durchbrochen
Stopp-Tafel ignoriert: Zwei Schwerverletzte
Jetzt Tickets sichern!
Ein märchenhafter Welterfolg kehrt zurück!
Trug keinen Helm
Radfahrerin nach Unfall im Krankenhaus verstorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf