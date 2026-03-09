Sechsfachjackpot: Am Mittwoch geht‘s um 7,7 Mio. €

Bei der Lottoziehung am Sonntag hat erneut keiner der Teilnehmer die sechs richtigen Zahlen getippt. Am Mittwochabend wartet somit der erste Sechsfachjackpot des Jahres. Im Sechser-Topf liegen dann satte 7,7 Millionen Euro.
In der mittlerweile knapp 40-jährigen Lotto-Geschichte ist dies der 20. sechsfache Jackpot, insgesamt sieben entwickelten sich bisher noch zu einem Siebenfachjackpot weiter.
Fünf Fünfer mit Zusatzzahl, aber kein Sechser
Bei der Ziehung am Sonntag hatten fünf Personen jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Drei Gewinne davon gehen in die Steiermark, hier waren zwei Quicktipps und ein Tipp per Hand erfolgreich, die beiden weiteren Fünfer mit Zusatzzahl gehen einmal nach Niederösterreich und ins Burgenland, beide wurden ebenfalls via Quicktipp erzielt. Alle fünf Gewinner erhalten jeweils mehr als 27.000 Euro.
Auch kein Sechser bei LottoPlus
Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Die Gewinnsumme für den Sechser-Rang wurde hier allerdings auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der 61 Fünfer erhält damit mehr als 4900 Euro. Für den LottoPlus Sechser geht es in der nächsten Runde um 450.000 Euro.
Beim Joker gab es in der letzten Runde nur einen einzigen via win2day gespielten Tippschein, auf dem sich die richtige Joker-Kombination und das angekreuzte „Ja” fand. Für diesen Solo-Gewinn gibt es nun 247.000 Euro.
