Sechsfachjackpot: Am Mittwoch geht‘s um 7,7 Mio. €

Fünf Fünfer mit Zusatzzahl, aber kein Sechser

Bei der Ziehung am Sonntag hatten fünf Personen jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Drei Gewinne davon gehen in die Steiermark, hier waren zwei Quicktipps und ein Tipp per Hand erfolgreich, die beiden weiteren Fünfer mit Zusatzzahl gehen einmal nach Niederösterreich und ins Burgenland, beide wurden ebenfalls via Quicktipp erzielt. Alle fünf Gewinner erhalten jeweils mehr als 27.000 Euro.