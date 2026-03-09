Vorteilswelt
Prozess bis Mitte März

Marius Borg Høiby beantragt Freilassung aus U-Haft

Royals
09.03.2026 14:57
Marius Borg Høiby hat die Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt.
Marius Borg Høiby hat die Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt.(Bild: AFP/HAKON MOSVOLD LARSEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mitten im Vergewaltigungs-Prozess gegen ihn hat der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin die Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt. Das berichten norwegische Medien am Montag übereinstimmend unter Berufung auf die Verteidigerin des 29-Jährigen.

Marius Borg Høiby war kurz vor dem Start der Verhandlung Anfang Februar erneut festgenommen worden, weil er gegen das Kontaktverbot in Bezug auf eine Ex-Freundin verstoßen und sich rücksichtslos verhalten haben soll. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Marius soll mehrfach gewalttätig geworden sein
Die Frau ist eines der mutmaßlichen Opfer in dem Verfahren. Ein Vorfall in ihrer Wohnung hatte die Ermittlungen gegen Mette-Marits Sohn im August 2024 ausgelöst.

In der Beziehung zu der Frau soll Høiby mehrfach gewalttätig geworden sein. Trotzdem hatten sich die beiden bis kurz vor Prozessbeginn regelmäßig gesehen.

Gericht muss entscheiden
Høibys Antrag auf Freilassung wird am Gericht in Oslo behandelt. Der Prozess gegen ihn läuft noch bis zum 19. März. Wann das Urteil verkündet wird, ist noch unklar.

Royals
09.03.2026 14:57
