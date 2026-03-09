Atzgersdorf ist für den großen Wurf bereit

In der HLA-Meisterliga besiegten die Fivers gerade Bärnbach/Köflach daheim mit 36:28 (17:17), feierten Topscorer Matthias Rattensperger (6) und Co. samt Cup den fünften Sieg in Folge. „Wir haben etwas lange gebraucht, bis wir ins Spiel gekommen sind. Dann haben wir extrem stark kombiniert, ein super Match oder besser eine super zweite Hälfte hingekriegt“, so Flügel Philipp Gangel. „Mich freut‘s, dass wir uns gegen eine so starke Legionärstruppe durchgesetzt haben, jetzt wieder auf Betriebsmodus sind und mit starken Auftritten Punkte holen.“