„Mario Kart“, „schwere Unfälle, „Spaß ist zurück“

Zeitung „Marca“: „... dann ist der Spaß zurück“

Die Fans bekamen vor allem in der Anfangsphase ein Spektakel geboten, als sich der spätere Rennsieger George Russell im Mercedes und Ferrari-Fahrer Charles Leclerc an der Spitze mehrfach überholten. Dank der neuen Modi „Boost“ (Schub) und „Overtake“ (Überholen) wurden schlussendlich 125 Überholmanöver gezählt. Dem gegenüber stellten die Statistiker der Formel 1 gerade einmal 45 beim Saisonstart in Melbourne vor einem Jahr. „Wenn das die neue Formel 1 ist . . . dann ist der Spaß zurück. Die ungewisseste Ära in der Geschichte der Königsklasse begann mit einem unvergesslichen Grand Prix von Australien. Es gab Kämpfe, Probleme und Strategiekriege. Auch wenn es vielleicht nicht die Mystik der 80er oder 90er Jahre ist, so ist es doch eine Formel 1, die Spannung verspricht“, urteilte die Zeitung Marca.