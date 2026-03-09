Sturz kostete Tochter von Ex-Fußballprofi Medaille

Zum Sturz meinte die 19-Jährige: „Ich bin die eine Kuppe wegen des für mich sehr unangenehmen Sonnenlichts nicht mit 100-prozentigem Selbstvertrauen gefahren. Dann war Stefan schon etwas weiter weg, ich habe die Ideallinie verloren, bin ich in das Tor gefahren und abgehoben. Ich bin ziemlich auf den Kopf gefallen, der Daumen ist etwas geschwollen. Aber es ist zum Glück alles nicht so schlimm.“