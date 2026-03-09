Eklat um Jose Mourinho: „50 Mal Verräter genannt!“

„Ich weiß, technisch bin ich nicht der Beste, ...“

Mit Porto hatte Mourinho 2004 sensationell die Champions League gewonnen. Der Platzverweis gegen den streitbaren Benfica-Coach erfolgte, nachdem dieser laut Schiedsrichter-Angaben einen Ball in Richtung der Ersatzbank des Gegners geschossen hatte. Mourinho wies jedoch jede Absicht zurück und sagte: „Oft schieße ich den Ball in Richtung der Tribüne, damit ein Fan die Möglichkeit bekommt, ihn zu fangen. Ich weiß, technisch bin ich nicht der Beste, aber er war für die Tribüne gedacht.“