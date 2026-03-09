Traditions-Druckerei aus Salzkammergut ist pleite

Die Salzkammergut-Media GmbH – als Druckerei sowie im Kommunikationsbereich tätig – hat am Montag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Aktiva in Höhe von knapp 312.000 Euro stehen rund 3,5 Millionen Euro an Schulden gegenüber, teilten die Gläubigerschutzverbände AKV, Creditreform und KSV1870 mit.
Betroffen sind rund 210 Gläubiger und 67 Dienstnehmer. Die Firma soll auf die veränderten Marktbedingungen ausgerichtet werden, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens.
Das Unternehmen ist in den Bereichen Druckerei, Medienarbeit und Werbeagentur aktiv. Standorte liegen im niederösterreichischen Melk sowie in Oberösterreich in Gmunden, Rohr, Traun, Freistadt und Bad Ischl. Als Ursachen für die Insolvenz gelten die technische Entwicklung in der Druckereibranche und die zunehmende Digitalisierung, die zwar nicht den Umsatz, aber den Gewinn verringerten. Weiters wurden laut Gläubigerschützern „gravierende Mängel in der Buchhaltungsabteilung“ angeführt.
Betrieb wird fortgeführt
Neben allgemeinen Marktrückgängen nannte das Unternehmen selbst Ausfälle einzelner Kunden und den unerwarteten Wegfall aller Kreditlinien als Gründe. „Es geht darum, frühzeitig zu handeln, Strukturen anzupassen und das Unternehmen langfristig zu stärken“, erklärte die Geschäftsführung. „Für Kunden, Partner und Mitarbeitende bleibt der Betrieb unverändert aufrecht“, wurde betont.
Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, vor. Die Finanzierung soll aus dem Fortbetrieb erfolgen. Von der Insolvenz umfasst ist die Salzkammergut Media GmbH mit ihren Betriebsstätten in Oberösterreich, jedoch nicht die Druckerei Gugler in Melk sowie mit der GmbH verbundene Unternehmen wie die Druckereien Mittermüller, Stiepel, Wigo in Oberösterreich oder die Holding (CMYK Beteiligungs GmbH), wurde auf Anfrage festgehalten.
