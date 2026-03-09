Traditions-Druckerei aus Salzkammergut ist pleite

Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, vor. Die Finanzierung soll aus dem Fortbetrieb erfolgen. Von der Insolvenz umfasst ist die Salzkammergut Media GmbH mit ihren Betriebsstätten in Oberösterreich, jedoch nicht die Druckerei Gugler in Melk sowie mit der GmbH verbundene Unternehmen wie die Druckereien Mittermüller, Stiepel, Wigo in Oberösterreich oder die Holding (CMYK Beteiligungs GmbH), wurde auf Anfrage festgehalten.