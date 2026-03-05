Frauen zeigen mit „Flower Power“ ihre Kreativität

„Ich war schon immer kreativ“, beschreibt Shana Howard, die ihre Lehre bei Flowers & More in Reutte macht, „dieser Aspekt gefällt mir so gut an diesem Beruf.“ Auch die Farbenpracht der Blumen sei ein Grund für die Freude an ihrem Job. Ihre Wahlarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen, die Blumen symbolisieren „die flammende Stärke, die Freiheit und Luftigkeit, wenn man es schafft, aus so etwas herauszukommen“.