Frauen zeigen mit „Flower Power“ ihre Kreativität

Tyrol Skills holt jährlich die besten Lehrlinge hinter dem Vorhang hervor, so auch jene der Sparte Floristen. Sie durften bei einem Wettbewerb ihr Können zeigen. Die blumigen Kunstwerke standen am Mittwoch im Zeichen des Frauentages. Große Überraschung: Es gab sogar vier statt drei Gewinner!
Blumenduft durchströmte das Foyer der Wirtschaftskammer in Innsbruck. Es wurde gesteckt und geflochten, als die zehn Lehrlinge um den ersten Platz des Tyrol Skills Landeslehrlingswettbewerbs der Floristen kämpften. Doch nicht nur für die Nase war der Wettbewerb ein Genuss – die farbenfrohen Kunstwerke boten auch etwas für die Augen.
Die Aufgabenstellung umfasste eine Wahlarbeit zum internationalen Frauentag am 8. März, einen Strauß und einen Symbol-Kranz. Besonders bei der Wahlarbeit ließen die zehn Tiroler Frauen – es waren nur weibliche Lehrlinge – ihrer Kreativität freien Lauf.
„Ich war schon immer kreativ“, beschreibt Shana Howard, die ihre Lehre bei Flowers & More in Reutte macht, „dieser Aspekt gefällt mir so gut an diesem Beruf.“ Auch die Farbenpracht der Blumen sei ein Grund für die Freude an ihrem Job. Ihre Wahlarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen, die Blumen symbolisieren „die flammende Stärke, die Freiheit und Luftigkeit, wenn man es schafft, aus so etwas herauszukommen“.
Für den Lehrberuf appeliert Hansjörg Pichler, Berufsgruppensprecher der Floristen: „Wir brauchen dringend Lehrlinge. Einen Lehrberuf zu ergreifen, ist immer sinnvoll!“
Große Überraschung: Vier statt drei Siegerinnen
Die Wahl der Besten war bestimmt keine leichte. Mit ihrem Können und ihrer Kreativität konnten schließlich Leonie Auer (Gärtnerei Jäger in Thaur) auf dem ersten Platz, Silke Unterladstätter (vom Blumenhaus Schießling in Brixlegg) auf dem zweiten die Jury überzeugen. Shana Howard sowie Carina Kraft (Das Innenleben in St. Johann in Tirol) schafften es ebenfalls beide aufs Stockerl und teilen sich den dritten Platz.
Diese besten vier dürfen sich nun auf den Bundeswettbewerb freuen – der findet heuer im Burgenland statt. Alle floralen Kunstwerke sind noch heute und morgen in der Wirtschaftskammer zu bestaunen.
