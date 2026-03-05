Homophobe Beleidigung! ManUnited-Juwel gesperrt

Manchester United wird in den kommenden Spielen ohne Jack Fletcher auskommen müssen. Der 18-Jährige ist vom englischen Verband FA für sechs Partien gesperrt worden, nachdem er einen Gegenspieler im Oktober als „schwulen Buben“ bezeichnet hatte.
Im EFL-Trophy-Spiel zwischen Uniteds U21-Team und Barnsley war Fletcher in der 62. Minute mit Rot vom Platz geflogen. Wie später bekannt wurde, hatte der Sohn von Klub-Ikone Darren Fletcher seinen Gegenspieler homophob beleidigt.
Nun zog der Verband die Konsequenz, der Offensiv-Allrounder, der bereits dreimal für die Profis auf dem Platz stand, wurde für sechs Spiele gesperrt, außerdem muss er eine Geldstrafe von 1500 Pfund (rund 1700 Euro) zahlen und an einem Präsenz-Schulungsprogramm teilnehmen.
Spieler entschuldigt sich
Fletcher selbst bereut den Vorfall. „Es tut mir wirklich leid für das beleidigende Wort, das ich im Affekt benutzt habe. Trotz der Tatsache, dass ich nicht die Absicht hatte, den Begriff als homophobe Beleidigung zu verwenden, verstehe ich vollkommen, dass eine solche Sprache inakzeptabel ist, und ich habe mich sofort nach dem Spiel entschuldigt. Ich möchte klarstellen, dass dieser momentane Charakterfehler absolut nicht meine Überzeugungen oder Werte widerspiegelt“, erklärte der englische U19-Teamspieler.
„Worte verletzen“
Wie Manchester United bekannt gab, werde Fletcher vereinsinterne Diversity-Programme besuchen. Vonseiten der LGBTQ+-Fanvereinigung „Rainbow Devils“ heißt es: „Homophobe Sprache hat im Fußball und in der Gesellschaft keinen Platz. Worte zählen und Worte verletzen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.