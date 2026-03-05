Homophobe Beleidigung! ManUnited-Juwel gesperrt

Spieler entschuldigt sich

Fletcher selbst bereut den Vorfall. „Es tut mir wirklich leid für das beleidigende Wort, das ich im Affekt benutzt habe. Trotz der Tatsache, dass ich nicht die Absicht hatte, den Begriff als homophobe Beleidigung zu verwenden, verstehe ich vollkommen, dass eine solche Sprache inakzeptabel ist, und ich habe mich sofort nach dem Spiel entschuldigt. Ich möchte klarstellen, dass dieser momentane Charakterfehler absolut nicht meine Überzeugungen oder Werte widerspiegelt“, erklärte der englische U19-Teamspieler.