Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verband greift durch

Homophobe Beleidigung! ManUnited-Juwel gesperrt

Premier League
05.03.2026 08:24
Jack Fletcher wurde für sechs Spiele gesperrt.
Jack Fletcher wurde für sechs Spiele gesperrt.(Bild: AP/Dave Thompson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Manchester United wird in den kommenden Spielen ohne Jack Fletcher auskommen müssen. Der 18-Jährige ist vom englischen Verband FA für sechs Partien gesperrt worden, nachdem er einen Gegenspieler im Oktober als „schwulen Buben“ bezeichnet hatte. 

0 Kommentare

Im EFL-Trophy-Spiel zwischen Uniteds U21-Team und Barnsley war Fletcher in der 62. Minute mit Rot vom Platz geflogen. Wie später bekannt wurde, hatte der Sohn von Klub-Ikone Darren Fletcher seinen Gegenspieler homophob beleidigt.

Nun zog der Verband die Konsequenz, der Offensiv-Allrounder, der bereits dreimal für die Profis auf dem Platz stand, wurde für sechs Spiele gesperrt, außerdem muss er eine Geldstrafe von 1500 Pfund (rund 1700 Euro) zahlen und an einem Präsenz-Schulungsprogramm teilnehmen.

Spieler entschuldigt sich
Fletcher selbst bereut den Vorfall. „Es tut mir wirklich leid für das beleidigende Wort, das ich im Affekt benutzt habe. Trotz der Tatsache, dass ich nicht die Absicht hatte, den Begriff als homophobe Beleidigung zu verwenden, verstehe ich vollkommen, dass eine solche Sprache inakzeptabel ist, und ich habe mich sofort nach dem Spiel entschuldigt. Ich möchte klarstellen, dass dieser momentane Charakterfehler absolut nicht meine Überzeugungen oder Werte widerspiegelt“, erklärte der englische U19-Teamspieler.

„Worte verletzen“
Wie Manchester United bekannt gab, werde Fletcher vereinsinterne Diversity-Programme besuchen. Vonseiten der LGBTQ+-Fanvereinigung „Rainbow Devils“ heißt es: „Homophobe Sprache hat im Fußball und in der Gesellschaft keinen Platz. Worte zählen und Worte verletzen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
05.03.2026 08:24
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Manchester United
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
447.529 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
360.688 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
276.582 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3149 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2604 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2057 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Premier League
Deutsche Bundesliga
Leverkusen gewinnt Nachholspiel beim HSV
„Säule des Teams“
Routinier Pervan verlängert beim VfL Wolfsburg
Klub tief in der Krise
ÖFB-Star betroffen: Trainer-Entscheidung gefallen
Üble Schiri-Schelte
„Wo ist der Blödmann?“ Bayer-Boss sorgt für Wirbel
Top-Klub wagt Vorstoß
Poker um Laimer! Bayern lehnt erstes Angebot ab

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf