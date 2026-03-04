Granate in Grazer Keller gefunden – Notsprengung!

Im Keller eines Grazer Mehrparteienhauses wurde Mittwochvormittag eine scharfe Granate gefunden. Das Gebäude wurde teils evakuiert, Experten führten an einem sicheren Ort eine kontrollierte Notsprengung durch.
Die Polizei wurde am Mittwoch alarmiert, weil im Keller eines Mehrparteienhauses im Grazer Bezirk Jakomini ein granatenähnlicher Gegenstand entdeckt worden war. Ein Sprengstoff-Experte der Polizei stellte fest, dass es sich tatsächlich um ein Kriegsrelikt, konkret um eine Panzersprenggranate, handelte. Der betroffene Bereich des Hauses wurde teilweise evakuiert.
Kontrollierte Notsprengung durchgeführt
Die Granate wurde zu einem gesicherten Bereich in der Nachbargemeinde Feldkirchen bei Graz gebracht. Dort führte der Entschärfungsdienst des Einsatzkommandos Cobra und der Entminungsdienst des Bundesheeres eine kontrollierte, erfolgreiche Notsprengung durch. Eine großräumige Straßensperre war zuvor eingerichtet worden. Personen wurden nicht verletzt oder gefährdet, betont die Polizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.