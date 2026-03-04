Lkw kollidierten mitten auf der Europabrücke

LIVE: Salzburg gegen Altach! Wer kommt ins Finale?
ÖFB-Cup im Ticker
Am späten Mittwochnachmittag ist es auf der Tiroler Brennerautobahn im Gemeindegebiet von Schönberg zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Kastenwagen gekommen. Eine Person wurde ins Spital gebracht, in Fahrtrichtung Brenner bildete sich zunächst ein Rückstau.
Der Unfall wurde der Leitstelle am Mittwoch kurz vor 17.30 Uhr gemeldet. Ein Kastenwagen und ein Lkw dürften mitten auf der rund 190 Meter hohen Europabrücke miteinander kollidiert sein. Das Rote Kreuz Innsbruck meldete zwei Betroffene, wobei eine Person ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Nähere Informationen zu Beteiligten und zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Im Einsatz standen Rotes Kreuz, Feuerwehr, Polizei und die Asfinag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.