Velovista 2026

Kärntens großes Rad- und Genussfest rollt an!

Radkrone
05.03.2026 12:00
Velovista war im Vorjahr ein voller Erfolg und sorgte für begeisterte Genussradfahrer.
Velovista war im Vorjahr ein voller Erfolg und sorgte für begeisterte Genussradfahrer.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Von autofreien Seen bis zum Dreiländereck – Der sonnige Süden Österreichs lädt heuer vom 25. April bis zum 3. Mai zum Radfahren, staunen und genießen wie noch nie. Buchen Sie noch heute und radeln mit. 

Der Frühling in Kärnten hat ein neues, großes Highlight: Velovista, das große Rad- und Genuss-Event, macht aus dem sonst stillen Saisonstart ein echtes Festival der Pedale. Und erstmals werden der Wörthersee autofrei und Ossiacher See autofrei als fixe Bestandteile eingebunden, die aus Velovista ein echtes Frühjahrsradfest machen.

Der perfekte Auftakt. Am Sonntag, dem 26. April gehört die Straße rund um den Wörthersee wieder ausschließlich Radfahrern, Skatern und Läufern, denn der Kelag Radler & Skater-Erlebnistag macht den See von 10 bis 17 Uhr autofrei. Schon in den Vorjahren strömten Tausende an das Wörthersee, wo nicht nur Profis, sondern vor allem Familien, Tandemfahrer sowie E-Biker und auch viele Kinder mit Begeisterung ihrer Freunde an Bewegung nachgingen.

Es gibt mehrere Buchungspakete, von der „Velovista Grande" (9 Tage, 8 Nächte, ab 719 Euro) oder zwei Wochenend-Packages. Mehr Informationen und Buchungsmöglichkeiten online auf www.velovista.at
www.velovista.at

Acht Tage sattelfest durch Kärnten
Und diese unvergleichliche Stimmung bildet nun den Auftakt für Velovista: Ein Roll-In, das Sport, Natur und Lebensgefühl perfekt zusammenbringt. Man fährt im Uhrzeigersinn um den See und kann überall an charmanten Gastgärten rasten oder einfach die Aussicht auf das türkisglitzernde Wasser genießen. Velovista dauert heuer vom 25. April bis zum 3. Mai und ist damit weit mehr als eine klassische Radveranstaltung. Acht Tage lang radeln die Teilnehmenden auf gesicherten Wegen und autofreien Straßen durch die schönsten Regionen Kärntens: Wörthersee, Rosental, Klagenfurt, Faaker See und Ossiacher See – begleitet von kulinarischen Gourmet-Stops, kulturellen Highlights und einem Rahmenprogramm, das jede Etappe zu einem Fest für alle Sinne macht.

Gemeinsam Kärnten im Sattel eines Fahrrads erleben, dass ist die Velovista.
Gemeinsam Kärnten im Sattel eines Fahrrads erleben, dass ist die Velovista.(Bild: Hannes Wallner)

„Die Routen führen unter anderem entlang des Drauradweges, durch idyllische Täler und charmante Städte“, erklärt Ex-Radprofi Paco Wrolich, heute Kärntens Radkoordinator. „Die dritte Etappe bringt die Fahrer etwa durchs Seental nach Klagenfurt, wo die Landeshauptstadt mit Stadtführungen, Radlercity und regionaler Küche zum Verweilen einlädt.“ Am 1. Mai rollt die Gruppe dann durchs traumhafte Rosental zum türkisblauen Faaker See – ein landschaftliches Juwel.

Ein kleiner Teil der vielen Velovista-Guides, die auch heuer wieder den Radbegeisterten die ...
Ein kleiner Teil der vielen Velovista-Guides, die auch heuer wieder den Radbegeisterten die schönsten Plätze Kärntens zeigen werden.(Bild: Rene Krammer)

Ein weiteres Highlight ist die Fahrt ins Dreiländereck mit Ziel im slowenischen Planica – ein internationaler Akzent mitten im Genussradeln. Das große Finale findet am 3. Mai statt: Ossiacher See autofrei öffnet erneut seine Straßen für Radler und Skater – diesmal als krönenden Abschluss der Velovista.

Ossiacher See autofrei – Ein würdiger Abschluss 
Auf mehr als 40 Kilometern umrunden die Teilnehmer den See im Uhrzeigersinn und erleben dabei erneut eine einmalige Kombination aus Aktivität, Landschaft und Genuss.

Bereits im Vorjahr begeisterte Velovista die vielen Teilnehmer.
Bereits im Vorjahr begeisterte Velovista die vielen Teilnehmer.(Bild: Hannes Wallner)

„Velovista“ ist kein Rennen, sondern eine Genussreise voller Erlebnisse. Radeln am Seeufer, kulturelle Pausen, kulinarische Schmankerln und musikalische Begleitung – das macht den Start in die heurigen Radsaison in Kärnten so besonders.

Geschulte Guides begleiten die Gruppen, ein engagiertes Serviceteam sorgt für Sicherheit und Komfort, und überall entstehen ganz persönliche Kärnten-Momente.

Die „Radkrone“ war im Vorjahr selbst von Anfang bis Ende bei Velovista mit dabei und begeistert von der Stimmung – sogar kurzfristiger Starkregen konnten die Laune der großartigen Teilnehmer nicht trüben. Und viele teilten mir mit, dass gerade die Mischung aus sportlicher Herausforderung, das Entdecken neuer Gegenden und gemütlicher Kulinarik das Besondere an Velovista sei. Wir sehen uns bei Velovista 2026 wieder.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit der Kärnten Werbung unter Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit.

