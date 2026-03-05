Kärntens großes Rad- und Genussfest rollt an!

Acht Tage sattelfest durch Kärnten

Und diese unvergleichliche Stimmung bildet nun den Auftakt für Velovista: Ein Roll-In, das Sport, Natur und Lebensgefühl perfekt zusammenbringt. Man fährt im Uhrzeigersinn um den See und kann überall an charmanten Gastgärten rasten oder einfach die Aussicht auf das türkisglitzernde Wasser genießen. Velovista dauert heuer vom 25. April bis zum 3. Mai und ist damit weit mehr als eine klassische Radveranstaltung. Acht Tage lang radeln die Teilnehmenden auf gesicherten Wegen und autofreien Straßen durch die schönsten Regionen Kärntens: Wörthersee, Rosental, Klagenfurt, Faaker See und Ossiacher See – begleitet von kulinarischen Gourmet-Stops, kulturellen Highlights und einem Rahmenprogramm, das jede Etappe zu einem Fest für alle Sinne macht.