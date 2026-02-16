Lukas Kaufmann: Wüsten-Triumph zum Saisonstart!

„Die Bedingungen waren typisch für die Wüste – trocken, staubig und fordernd. Aber genau das macht den Reiz dieses Rennens aus“, zeigte sich Kaufmann im Ziel begeistert. Besonders hob er auch die Atmosphäre hervor: „Die Stimmung im Base Camp und entlang der Strecke war unglaublich. Dieser Sieg beim größten 24-Stunden-MTB-Event in Amerika bedeutet mir sehr viel. Ohne die Betreuung meines Freundes Florian wäre das nicht möglich gewesen.“