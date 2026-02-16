Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieg in Amerika

Lukas Kaufmann: Wüsten-Triumph zum Saisonstart!

Radkrone
16.02.2026 09:15
Lukas Kaufmann gewinnt das legendären 24 Rennen in Tucson (Arizona)
Lukas Kaufmann gewinnt das legendären 24 Rennen in Tucson (Arizona)(Bild: All Rights Reserved!)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Was für ein Auftakt, was für ein Statement: Der oberösterreichische Extremradler Lukas Kaufmann hat am Wochenende eines der härtesten Mountainbike-2Rennen der Welt gewonnen. Bei den legendären „24 Hours in the Old Pueblo nahe Tucson (Arizona) setzte sich Kaufmann vor tausenden Fans eindrucksvoll im Solo-Bewerb durch – nach 24 Stunden im Sattel, bei Staub, Dunkelheit und Wüstenhitze.

0 Kommentare

Rund 2.000 Mountainbiker standen am Start dieses Mega-Events, etwa 170 davon wagten sich allein an die ultimative Herausforderung. Eine Runde: 26,2 Kilometer, 350 Höhenmeter – technisch anspruchsvoll, gespickt mit Sand, Steinen und Kakteen. Mehr als 4.000 Zuschauer sorgten entlang der Strecke und im riesigen Base Camp für Festival-Stimmung.

Die Bedingungen hatten es in sich: In der Nacht kühlte es auf rund sieben Grad ab, tagsüber kletterte das Thermometer auf angenehme 23 Grad. Gefragt waren nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch kluges Energie- und Temperaturmanagement. Kaufmann meisterte genau das perfekt. Mit konstant hohem Tempo und beeindruckender mentaler Stärke drehte er insgesamt 21 Runden und ließ damit selbst absolute Szene-Größen hinter sich.

Auf den Plätzen folgten der Kanadier Cory Wallace, immerhin bereits sechsmaliger 24-Stunden-Weltmeister (19 Runden), sowie der US-Amerikaner Alex Schultz (18 Runden). Ein starkes Podium – und ein umso stärkerer Sieg für den Österreicher.

„Die Bedingungen waren typisch für die Wüste – trocken, staubig und fordernd. Aber genau das macht den Reiz dieses Rennens aus“, zeigte sich Kaufmann im Ziel begeistert. Besonders hob er auch die Atmosphäre hervor: „Die Stimmung im Base Camp und entlang der Strecke war unglaublich. Dieser Sieg beim größten 24-Stunden-MTB-Event in Amerika bedeutet mir sehr viel. Ohne die Betreuung meines Freundes Florian wäre das nicht möglich gewesen.“

Mit diesem Erfolg setzt Lukas Kaufmann gleich zu Beginn der Saison ein kräftiges Ausrufezeichen – und beweist einmal mehr, dass er zu den härtesten Ausdauerathleten der internationalen Mountainbike-Szene zählt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Radkrone
16.02.2026 09:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufreger im Rathaus
Bei Rede zu Teuerung kasperlt Rote peinlich herum
Reporterin am Limit
Rallye-Selbsttest: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?
Heftiger Regen verwandelte Hormus‘ Küstenlinie in eine leuchtend rote Landschaft.
Bizarrer Anblick
Starkregen färbt iranische Insel blutrot ein
Die Missenanwärterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent.
Ungewöhnliches Talent
Nach viralem Gröl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
155.838 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
127.076 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.760 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
956 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
753 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Radkrone
Sieg in Amerika
Lukas Kaufmann: Wüsten-Triumph zum Saisonstart!
Krone Plus Logo
Bikefalle Bahnhof:
Warum Pendler lieber nur alte Fahrräder verwenden
Härtestes Rennen
Extremradler durchquert USA aus der „Poleposition“
Service nimmt zu
E-Bike-Riese übernimmt MAGURA-Anteile!
Härter, gnadenloser:
Mountainbiker stürzen in die „Hardline der Hölle“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf