Lukas Kaufmann: Wüsten-Triumph zum Saisonstart!

Was für ein Auftakt, was für ein Statement: Der oberösterreichische Extremradler Lukas Kaufmann hat am Wochenende eines der härtesten Mountainbike-2Rennen der Welt gewonnen. Bei den legendären „24 Hours in the Old Pueblo nahe Tucson (Arizona) setzte sich Kaufmann vor tausenden Fans eindrucksvoll im Solo-Bewerb durch – nach 24 Stunden im Sattel, bei Staub, Dunkelheit und Wüstenhitze.
Rund 2.000 Mountainbiker standen am Start dieses Mega-Events, etwa 170 davon wagten sich allein an die ultimative Herausforderung. Eine Runde: 26,2 Kilometer, 350 Höhenmeter – technisch anspruchsvoll, gespickt mit Sand, Steinen und Kakteen. Mehr als 4.000 Zuschauer sorgten entlang der Strecke und im riesigen Base Camp für Festival-Stimmung.
Die Bedingungen hatten es in sich: In der Nacht kühlte es auf rund sieben Grad ab, tagsüber kletterte das Thermometer auf angenehme 23 Grad. Gefragt waren nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch kluges Energie- und Temperaturmanagement. Kaufmann meisterte genau das perfekt. Mit konstant hohem Tempo und beeindruckender mentaler Stärke drehte er insgesamt 21 Runden und ließ damit selbst absolute Szene-Größen hinter sich.
Auf den Plätzen folgten der Kanadier Cory Wallace, immerhin bereits sechsmaliger 24-Stunden-Weltmeister (19 Runden), sowie der US-Amerikaner Alex Schultz (18 Runden). Ein starkes Podium – und ein umso stärkerer Sieg für den Österreicher.
„Die Bedingungen waren typisch für die Wüste – trocken, staubig und fordernd. Aber genau das macht den Reiz dieses Rennens aus“, zeigte sich Kaufmann im Ziel begeistert. Besonders hob er auch die Atmosphäre hervor: „Die Stimmung im Base Camp und entlang der Strecke war unglaublich. Dieser Sieg beim größten 24-Stunden-MTB-Event in Amerika bedeutet mir sehr viel. Ohne die Betreuung meines Freundes Florian wäre das nicht möglich gewesen.“
Mit diesem Erfolg setzt Lukas Kaufmann gleich zu Beginn der Saison ein kräftiges Ausrufezeichen – und beweist einmal mehr, dass er zu den härtesten Ausdauerathleten der internationalen Mountainbike-Szene zählt.
