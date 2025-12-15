Extremradler durchquert USA aus der „Poleposition“

Freude am Radfahren genießen

Aber: Ob es wieder ein Sieg wird oder er eine schnellere Zeit holt, steht für Kaider diesmal jedoch nicht im Vordergrund. „Ich möchte vor allem eines – das Ziel erneut erreichen. Und das mit wenig Problemen und viel Freude am Radfahren“, lässt der Weinviertler Extremsportler neue Grundsätze durchblicken. Sein Motto lautet: „Die Strecke ist gespickt mit Dingen, die man nicht planen kann. Alles, was nicht planbar ist, weist eine hohe Fehlerquote auf.“ Kurzum: Es ist das Abenteuer an sich, das ihn heuer reizt, wieder auf dieser Strecke in die Pedale zu treten. Und die Route ist gepflastert mit Herausforderungen: Auf den etwa 5000 Kilometern erwarten den Sportler Passagen mit 47 Grad Wüstenhitze genauso wie das Überqueren von 3000 Meter hohen Bergketten bis hin zu schier endlos langen geraden Strecken.