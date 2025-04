Velovista: So schön ist das Radfahren im Süden!

Die einzigartige Genussradreise beginnt im Herzen Kärntens, in Villach und führt entlang der Kärntner Seenschleife auf malerischen Uferwegen und autofreien Straßen durch das Rosental zum Klopeiner See und über Klagenfurt sowie den Wörthersee zurück nach Villach, um schließlich den Ossiacher See zu umrunden.