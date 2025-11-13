Nach viralem Gröhl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt

Miss World ist eine traditionsreiche Schönheitswahl, bei der ein besonderes Augenmerk auf die Eleganz und Grazie der Kandidatinnen Wert gelegt wird. Umso mehr Aufsehen erregte eine Kandidatin, die bei der nationalen Schönheitswahl ein eher ungewöhnliches Talent zum Besten gab: Ignacia Fernández gröhlte einen Death-Metal-Song ins Mikrofon!