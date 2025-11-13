Ungewöhnliches Talent
Nach viralem Gröhl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt
Äußerlich würde man ihr dieses ungewöhnliche Talent nicht ansehen. Eine Kandidaton sorgte mit einem Death-Metal-Auftritt bei der Vorentscheidung für Aufsehen. Jetzt wurde sie zur Miss Chile gewählt.
Miss World ist eine traditionsreiche Schönheitswahl, bei der ein besonderes Augenmerk auf die Eleganz und Grazie der Kandidatinnen Wert gelegt wird. Umso mehr Aufsehen erregte eine Kandidatin, die bei der nationalen Schönheitswahl ein eher ungewöhnliches Talent zum Besten gab: Ignacia Fernández gröhlte einen Death-Metal-Song ins Mikrofon!
Erst Schock, dann Standing Ovations
Während andere Kandidatinnen klassische Talente wie Tanz oder Gesang präsentierten, griff die 27-Jährige aus Las Condes zu einer düsteren Performance. Im schwarzen Abendkleid gab sie einen Song ihrer Band „Decessus“ zum Besten. Anfängliche Irritation bei Jury und Publikum wichen schnell Begeisterung, die in Standing Ovations endete.
Vertritt Chile bei Miss World
Nun wurde sie zur Miss Chile 2025 ernannt. Sie wird ihr Land bei der internationalen Miss World Wahl 2026 vertreten. Ob sie sich auch dort mit diesem Talent gegen die Kandidatinnen durchsetzen wird?
Kommentare
