Warum Pendler lieber nur alte Fahrräder verwenden

PFAS-Chemikalien in Trendjacken entdeckt
Ergebnisse schockieren
Alte, rostige Räder prägen Österreichs Bahnhöfe, moderne Bikes fehlen dort überhaupt. Und die Gründe dafür sagen viel über den Stellenwert des Fahrrads im Land aus.
Täglich – selbst und sogar mitten im Winter – radeln viele Österreicher umweltbewusst zum Bahnhof. Eigentlich ein Paradebeispiel für moderne Mobilität. Doch wer genauer hinsieht, erkennt schnell: Gefahren wird oft mit sogenannten „Bahnhofsschlampen“ – Rädern also, deren Verlust man verschmerzen kann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.