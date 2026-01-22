Warum Pendler lieber nur alte Fahrräder verwenden

Täglich – selbst und sogar mitten im Winter – radeln viele Österreicher umweltbewusst zum Bahnhof. Eigentlich ein Paradebeispiel für moderne Mobilität. Doch wer genauer hinsieht, erkennt schnell: Gefahren wird oft mit sogenannten „Bahnhofsschlampen“ – Rädern also, deren Verlust man verschmerzen kann.