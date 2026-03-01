Marquez out
Bezzecchi takes start-to-finish victory at season opener
Marco Bezzecchi secured a commanding start-to-finish victory at the Thai Grand Prix to kick off the season. KTM rider and sprint winner Pedro Acosta finished second, with Raúl Fernández completing the podium. The two Márquez brothers, however, retired.
Marco Bezzecchi secured a victory for Aprilia on Sunday at the opening weekend of the MotoGP World Championship. The Italian, who had crashed the day before, prevailed in Buriram, Thailand, ahead of KTM sprint winner Pedro Acosta and his Spanish compatriot Raul Fernandez (Aprilia).
Defending champion Marc Marquez retired on lap 21 with a broken rim, and his brother Alex Marquez (both Ducati) crashed shortly afterwards. Acosta leads the World Championship.
Here are the detailed results:
In Moto3, Leo Rammerstorfer finished in 16th place. The Upper Austrian rides for the SIC58 Squadra Corse team owned by Paolo Simoncelli, the father of the late former star Marco Simoncelli. The race was won by Spaniard David Almansa for KTM.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
