Für Pole Position steht nur mehr Innsbruck im Weg

Mit dem 6:2 in Szekesfehervar haben die Eisbullen nicht nur ein Ausrufezeichen gesetzt, sondern sich auch eine glänzende Ausgangsposition für die Zielgerade gesichert. Platz drei ist zum Greifen nah – und damit die Pole Position im Rennen um das letzte Champions-Hockey-League-Ticket.
„Es war sehr wichtig, dass wir mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen sind, wir befinden uns kurz vor den Play-offs“, lobte Eisbullen-Coach Manny Viveiros nach dem 6:2-Erfolg in Szekesfehervar.
Der Triumph könnte aber auch für die kommende Spielzeit wichtig werden. Da Bozen bei Olimpija Ljubljana nicht voll gepunktet hat, würden die heute spielfreien Bulls mit einem Sieg nach 60 Minuten am Sonntag gegen Innsbruck definitiv Platz drei fixieren.
Damit hätten die Salzburger die Pole Position um das letzte verbleibende Champions Hockey League-Ticket – KAC und Graz sind bereits qualifiziert – inne. Dieses geht natürlich an den ICE Hockey League-Meister. Sollten sich die Kärntner oder Steirer den Titel holen, bekommt das Ticket der Drittplatzierte.
