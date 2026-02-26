„Machtdemonstration!“: Eisbären zerlegen Wipptal

Was gab‘s bei Tim Coffman eigentlich zum Frühstück? Diese Frage stellten sich einige Eisbären-Anhänger vor Ort oder an den Bildschirmen. Der US-Amerikaner steuerte beim 9:2-Kantersieg im Wipptal gleich vier Treffer bei und sorgte somit fast im Alleingang für den nächsten Eisbären-Sieg in der Alps Hockey League. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und waren vom ersten Wechsel an da. Bei meinen vier Treffern wurde ich perfekt in Szene gesetzt“, streute der Angreifer auf „Krone“-Nachfrage seinen Kollegen Rosen.