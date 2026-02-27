6 Länder boykottieren Eröffnungsfeier in Verona

Kanadier solidarisieren mit ukrainischem Volk

„Da die Eröffnungsfeier mehr als zwei Stunden von den Athletendörfern entfernt stattfindet und die Wettkämpfe am darauffolgenden Tag beginnen, haben wir uns aus Leistungsgründen dazu entschieden, dass sich die kanadischen Athleten und das gesamte Team auf die Vorbereitung konzentrieren und stattdessen die Eröffnung der Spiele gemeinsam in ihren Dörfern feiern“, hieß es in der CPC-Stellungnahme. Gleichzeitig betonten die Kanadier, dass sie sich „mit den ukrainischen Athleten und dem ukrainischen Volk solidarisieren“.