Trümmer waren auf Länge von 170 Meter verteilt

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Donnerstag gegen 19.40 Uhr auf der B1 zwischen der Pichlinger Straße und dem Mooslanderweg in Linz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei gerieten zwei Fahrzeuge, gelenkt von einem 50-Jährigen aus Steyr und einem 21-Jährigen aus Linz, in den Straßengraben. Ein drittes Fahrzeug, gelenkt von einem 61-Jährigen aus Enns, überschlug sich mehrmals und blieb auf der Fahrbahn stehen.