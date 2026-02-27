Vorteilswelt
Schwerer Unfall

Trümmer waren auf Länge von 170 Meter verteilt

Oberösterreich
27.02.2026 09:44
Einer der drei beteiligten Unfallwagen.
Einer der drei beteiligten Unfallwagen.
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Am Donnerstagabend wurden die Einsatzkräfte zu einem echten Trümmerfeld nach Linz gerufen. Insgesamt waren drei Fahrzeuge in einen schweren Unfall verwickelt, ein Wagen überschlug sich dabei mehrmals. Die Unfallstelle zog sich über eine Länge von 170 Meter. 

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Donnerstag gegen 19.40 Uhr auf der B1 zwischen der Pichlinger Straße und dem Mooslanderweg in Linz zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei gerieten zwei Fahrzeuge, gelenkt von einem 50-Jährigen aus Steyr und einem 21-Jährigen aus Linz, in den Straßengraben. Ein drittes Fahrzeug, gelenkt von einem 61-Jährigen aus Enns, überschlug sich mehrmals und blieb auf der Fahrbahn stehen.

Im Wagen eingeklemmt
Der genaue Unfallhergang ist noch ungeklärt, die Unfallstrecke erstreckte sich über etwa 170 Meter. Der 50-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Der 61-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Kepler Uniklinikum gebracht. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.

Dessen 21-jähriger Freund aus dem Ansfelden flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch von den Polizisten an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Er dürfte unverletzt geblieben sein. Die Unfallstelle war bis 22 Uhr totalgesperrt.

Oberösterreich
27.02.2026 09:44
Nur persönlich möglich
Blinde Seniorin muss wegen ID Austria aufs Amt
Produktion verkleinert
Babynahrungsfirma Hipp baut Jobs in Gmunden ab
Langzeit Trainer
7 Jahre und 11 Monate: Ein Rekord für die Ewigkeit
19-Jähriger angezeigt
So teuer können Drohgebärden beim Lenken werden
