Betrunkene rammt Fahrzeug von 7-köpfiger Familie

Spektakulärer Unfall am Donnerstagabend im Tiroler Unterland: Eine 37-jährige Einheimische wollte mit ihrem Auto abbiegen und krachte dabei gegen das Fahrzeug einer siebenköpfigen Urlauberfamilie. Die Niederländer blieben allesamt unverletzt – die Frau erlitt leichte Verletzungen. Ein bei ihr durchgeführter Alkotest verlief positiv.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 21.30 Uhr in Going im Bezirk Kitzbühel. Die siebenköpfige Familie aus den Niederlanden – am Steuer saß ein 58-Jähriger – war auf der Loferer Straße (B178) in Richtung Ellmau unterwegs.
Crash bei Abbiegemanöver
Zur selben Zeit fuhr eine 37-jährige Einheimische mit ihrem Wagen in die entgegengesetzte Richtung. Als die Frau auf Höhe eines Hotels links abbiegen wollte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Die niederländische Familie blieb beim Unfall unverletzt. Die Österreicherin erlitt eine leichte Verletzung.
Die Polizei
Familie kam mit dem Schrecken davon
„Die niederländische Familie blieb beim Unfall unverletzt. Die Österreicherin erlitt eine leichte Verletzung und wurde von den Rettungskräften vor Ort erstversorgt“, berichtete die Polizei.
Alkotest positiv, Führerschein futsch
Brisant: Ein bei der Frau durchgeführter Alkotest sei positiv verlaufen. Ihr wurde der Führerschein abgenommen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.