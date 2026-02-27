Vorteilswelt
Führerschein weg

Betrunkene rammt Fahrzeug von 7-köpfiger Familie

Tirol
27.02.2026 13:39
Ein Alkotest verlief bei der Frau positiv, berichtete die Polizei.
Ein Alkotest verlief bei der Frau positiv, berichtete die Polizei.
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall am Donnerstagabend im Tiroler Unterland: Eine 37-jährige Einheimische wollte mit ihrem Auto abbiegen und krachte dabei gegen das Fahrzeug einer siebenköpfigen Urlauberfamilie. Die Niederländer blieben allesamt unverletzt – die Frau erlitt leichte Verletzungen. Ein bei ihr durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 21.30 Uhr in Going im Bezirk Kitzbühel. Die siebenköpfige Familie aus den Niederlanden – am Steuer saß ein 58-Jähriger – war auf der Loferer Straße (B178) in Richtung Ellmau unterwegs.

Crash bei Abbiegemanöver
Zur selben Zeit fuhr eine 37-jährige Einheimische mit ihrem Wagen in die entgegengesetzte Richtung. Als die Frau auf Höhe eines Hotels links abbiegen wollte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die niederländische Familie blieb beim Unfall unverletzt. Die Österreicherin erlitt eine leichte Verletzung.

Die Polizei

Familie kam mit dem Schrecken davon
„Die niederländische Familie blieb beim Unfall unverletzt. Die Österreicherin erlitt eine leichte Verletzung und wurde von den Rettungskräften vor Ort erstversorgt“, berichtete die Polizei.

Der Lenker konnte sich rechtzeitig aus dem brennenden Auto retten.
Feueralarm in Tirol
Pkw ging in Flammen auf: Lenker konnte sich retten
26.02.2026

Alkotest positiv, Führerschein futsch
Brisant: Ein bei der Frau durchgeführter Alkotest sei positiv verlaufen. Ihr wurde der Führerschein abgenommen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden

Tirol
27.02.2026 13:39
