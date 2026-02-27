Beschuldigtenliste ist bereits auf 30 angewachsen

Wie berichtet flog der Skandal auf, als Rechnungen, die Siemens der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) ausgestellt hatte, überprüft wurden. Dabei stellte sich heraus, dass die Rechnungen manipuliert worden waren. Nebenposten wurden finanziell aufgebläht, zudem dürften sogar frei erfundene Dienstleistungen verrechnet worden sein. An Fantasie mangelte es den Betrügern offenbar nicht.