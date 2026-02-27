Vorteilswelt
Siemens-Betrugsskandal

Beschuldigtenliste ist bereits auf 30 angewachsen

Vorarlberg
27.02.2026 12:49
Im Zentrum des Betrugsskandals steht ein Ex-Mitarbeiter von Siemens.
Im Zentrum des Betrugsskandals steht ein Ex-Mitarbeiter von Siemens.(Bild: Mathis Fotografie)
Der Vorarlberger Betrugsskandal rund um Siemens weitet sich immer noch aus: Mittlerweile wird gegen 30 Personen ermittelt, wie Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erklärte. 

Kein Ende in Sicht beim Siemens-Betrugsskandal: Wurde im Jänner erst verlautbart, dass bereits gegen 27 Personen ermittelt werde, hat sich diese Zahl nun erneut weiter noch oben geschraubt.

Wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, stehen nun schon 30 Personen im Verdacht, an den Betrügereien in Millionenhöhe beteiligt gewesen zu sein. Ein Ende der Ermittlungen in der im Sommer 2023 publik gewordenen Causa ist also weiter nicht absehbar.

Im Zentrum des Betrugsskandals steht ein Ex-Mitarbeiter von Siemens.
Siemens-Betrugsskandal
Beschuldigtenliste ist bereits auf 30 angewachsen
27.02.2026
Millionenschaden
„Causa Siemens“: Zweiter Beschuldigter verstorben
15.12.2025

Wie berichtet flog der Skandal auf, als Rechnungen, die Siemens der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) ausgestellt hatte, überprüft wurden. Dabei stellte sich heraus, dass die Rechnungen manipuliert worden waren. Nebenposten wurden finanziell aufgebläht, zudem dürften sogar frei erfundene Dienstleistungen verrechnet worden sein. An Fantasie mangelte es den Betrügern offenbar nicht.

Hauptbeteiligter ist ein ehemaliger Manager von Siemens, auch ehemalige Angestellte der Bauabteilung der Spitäler waren beteiligt. Aber nicht nur die KHBG, auch andere Unternehmen in Vorarlberg wurden auf diese Weise massiv finanziell geschädigt.

Vorarlberg
27.02.2026 12:49
Vorarlberg
