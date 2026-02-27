Motorrad abgeschossen: Versöhnung vor Gericht

Der Autolenker sitzt jetzt reuig vor dem Richter: „Ein paar Wochen nach dem Unfall war ich sogar bei ihm und habe mich persönlich entschuldigt.“ Dass er die rote Ampel überfahren hatte, sei keine Absicht gewesen. Eine grob fahrlässige Körperverletzung ist das trotzdem. „In meinem Knie ist alles kaputt, was geht“, so der 17-Jährige, der von Anwalt Mirsad Musliu vertreten wird. Eine Bänderoperation hat er schon hinter sich, eine weitere steht noch an.