Zu Ostern liegt hoffentlich der Liga-Pokal im Nest

„Krone“-Kampagne

Welche Teams beim Saisonfinale um den Titel kämpfen, wird am Wochenende final ermittelt. Die Graz Huskies greifen in der Qualifikationsrunde am Samstag (12 Uhr, Merkur Eisstadion B) gegen die Lakers Kärnten und am Sonntag auswärts bei Salzburg (13.45) nach dem Ticket. KSV Highlanders, Rekordmeister St. Pölten Sabres und die VSV Lady Hawks stehen fix im Finalturnier. Das im besten Fall vor einer tollen Kulisse über die Bühne geht. Dafür will und wird auch die „Krone“ im Vorfeld mit einer Kampagne für mehr Sichtbarkeit von Frauen im Sport sorgen.