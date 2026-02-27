Zu Ostern liegt hoffentlich der Liga-Pokal im Nest

Graz wird Anfang April zum Hotspot im Eishockey. Beim – von der „Krone“ präsentierten – Final-Four der „win2day Austrian Women‘s Hockey League“ (AWHL) spielen sich die vier besten österreichischen Frauen-Eishockeyteams den Liga-Titel aus. Ein Event, das für Aufsehen sorgen soll.
Nach der Premiere im Vorjahr in Linz wanderte das Final-Four-Turnier heuer in die Steiermark. Die besten heimischen, weiblichen Cracks zeigen beinharten Eishockey-Sport vom Feinsten, gespielt wird in der Merkur-Eisarena. Am Karfreitag (3. April) steigen die Halbfinalspiele, Spiel um Platz drei sowie das große Finale folgen am Ostersamstag (4. April), als perfekter Nachschlag nach der Osterjause.
„Graz passt als Austragungsort für das Final-Four perfekt“, so Liga-Manager Martin Kogler, „,mit den Graz Huskies und den KSV Highlanders hat die Steiermark ja gleich zwei Teams in der Liga.“ Die sich seit zwei Saisonen immer professioneller darstellt, mit „win2day“ auch einen wichtigen Sponsor an Bord holte und als eigenständiger Verein wie die männliche ICE Hockey League geführt wird.
„Krone“-Kampagne
Welche Teams beim Saisonfinale um den Titel kämpfen, wird am Wochenende final ermittelt. Die Graz Huskies greifen in der Qualifikationsrunde am Samstag (12 Uhr, Merkur Eisstadion B) gegen die Lakers Kärnten und am Sonntag auswärts bei Salzburg (13.45) nach dem Ticket. KSV Highlanders, Rekordmeister St. Pölten Sabres und die VSV Lady Hawks stehen fix im Finalturnier. Das im besten Fall vor einer tollen Kulisse über die Bühne geht. Dafür will und wird auch die „Krone“ im Vorfeld mit einer Kampagne für mehr Sichtbarkeit von Frauen im Sport sorgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.