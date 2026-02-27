Star-DJ David Guetta wurde zum vierten Mal Vater

Der französische Star-DJ David Guetta (58) und seine langjährige Partnerin Jessica Ledon (34) freuen sich über ihr zweites gemeinsames Kind. „Willkommen auf der Welt, Skyler“, schrieben sie am Donnerstag auf Instagram.
Und ergänzten: „Das schönste Geheimnis, das wir je gehütet haben.“ Sie teilten zudem mehrere Bilder von vor und nach der Geburt des Babys.
Mit diesem herzigen Posting machte David Guetta die Baby-News öffentlich:
Glückwünsche gab es unter anderem von Sängerin Jennifer Lopez. Rita Ora und Lilly Becker gehörten zudem zu den Stars, die das Posting likten.
Zwei weitere Kinder mit Ex-Ehefrau
Im März 2024 hatte das aus Kuba stammende Model Ledon Söhnchen Cyan zur Welt gebracht.
Guetta („Titanium“) hat zudem zwei gemeinsame Kinder mit Ex-Ehefrau Cathy Lobé, mit der er 22 Jahre bis 2014 verheiratet war.
