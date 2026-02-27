Vorteilswelt
Kritik der Fans

Glasner wehrt sich: „Muss mich Shitstorm stellen“

Fußball International
27.02.2026 13:41
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner(Bild: AP/John Walton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Oliver Glasner bleibt sich treu und wehrt sich gegen Kritik an seiner Person und seinen Entscheidungen! Nach zuletzt deutlichen Aussagen und Fan-Unmut reagiert der österreichische Trainer von Crystal Palace nun selbstbewusst auf die Vorwürfe.

0 Kommentare

Seit Wochen sorgt Glasner mit klaren Worten für Schlagzeilen. Nachdem er Mitte Jänner angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern und den Klub am Saisonende zu verlassen, wurde der Ton schärfer. Er schloss sogar ein sofortiges Ende nicht aus, verglich ein Ligaspiel mit einem „Gartenkick“ und übte immer wieder Kritik am Verein.

„Dann muss ich mich dem Shitstorm stellen“
Die Folge: Unmut bei Teilen der eigenen Fans in Kombination mit enttäuschenden Ergebnissen. Nach dem Sieg gegen Zrinsjki Mostar stellte sich Glasner auf der Pressekonferenz den Fragen und blieb konsequent: „Warum sage ich das immer, habe ich gehört. Ich kann es nicht anders machen.“ Wenn er etwas fühle, dann spreche er es auch aus. „Dann muss ich mich dem Shitstorm stellen. Ich muss mich jeglicher Kritik stellen, die kommt. Aber jeder weiß hoffentlich: Alles, was ich tue oder sage, ist für den Erfolg von Crystal Palace.“

Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

„Die zwei besten Jahre der Klubgeschichte“
Trotz der Turbulenzen sieht Glasner den Verein sportlich auf einem Höhepunkt. „Ich denke, das sind die zwei besten Jahre in der Crystal-Palace-Geschichte.“ Vor allem die Chance auf einen internationalen Titel in der Conference League scheint den 51-Jährigen zusätzlich zu motivieren. Ob und wann europäischer Fußball wieder nach Selhurst Park zurückkehrt, sei ungewiss. „Zumindest noch ein Mal. Ich bin mir sicher, wir werden alle den Rest der Saison genießen.“

Glasner bleibt also Glasner – direkt, emotional und kompromisslos. Ob das bei den Fans für Versöhnung sorgt, wird sich zeigen.

