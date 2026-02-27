Glasner wehrt sich: „Muss mich Shitstorm stellen“

„Dann muss ich mich dem Shitstorm stellen“

Die Folge: Unmut bei Teilen der eigenen Fans in Kombination mit enttäuschenden Ergebnissen. Nach dem Sieg gegen Zrinsjki Mostar stellte sich Glasner auf der Pressekonferenz den Fragen und blieb konsequent: „Warum sage ich das immer, habe ich gehört. Ich kann es nicht anders machen.“ Wenn er etwas fühle, dann spreche er es auch aus. „Dann muss ich mich dem Shitstorm stellen. Ich muss mich jeglicher Kritik stellen, die kommt. Aber jeder weiß hoffentlich: Alles, was ich tue oder sage, ist für den Erfolg von Crystal Palace.“