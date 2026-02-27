KTM bekommt 550 Millionen Euro schweren Kredit

Vorteilswelt
27.02.2026 13:30
KTM hat Werke in Mattighofen und Munderfing im Innviertel.
KTM hat Werke in Mattighofen und Munderfing im Innviertel.(Bild: APA/MANFRED FESL)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Nach der Pleite hat der Innviertler Motorradhersteller KTM 450 Millionen Euro vom indischen Fahrzeughersteller Bajaj Auto bekommen – damit gelang die Sanierung. Nun können die Innviertler ihre Schulden bei den Indern begleichen: Sie erhalten einen millionenschweren Kredit von einem Bankenkonsortium.

Der Motorradhersteller KTM aus Mattighofen im oberösterreichischen Innviertel hat sich bei einem Bankenkonsortium einen Kredit in Höhe von 550 Millionen Euro geholt, teilte die kürzlich in Bajaj Mobility umbenannte Muttergesellschaft mit. Mit dem Darlehen sei die Refinanzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Bajaj Auto International Holdings gesichert. KTM hatte im Zuge der Insolvenz und zur Bedienung der Sanierungsplanquote 450 Millionen Euro von Bajaj Auto – einem indischen Fahrzeughersteller – bekommen. Die Inder haben infolgedessen die Mehrheit am Innviertler Leitbetrieb übernommen.

Fünf Jahre Laufzeit
Der Kredit bei dem Bankenkonsortium sei unbesichert, habe eine Laufzeit von fünf Jahren und sei im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verzinst, heißt es vom Unternehmen. Mit Abschluss des Kreditvertrages seien die Refinanzierungsmaßnahmen der KTM abgeschlossen.

„Außergewöhnlich starkes Signal“
Das internationale Bankenkonsortium, das als Kreditgeber auftritt, besteht aus J.P. Morgan SE, HSBC, DBS Bank Limited und MUFG Bank Ltd. Für KTM-CEO Gottfried Neumeister zeigen die damit nun abgeschlossenen Refinanzierungsmaßnahmen „das klare Vertrauen der internationalen Banken in die Zukunft der KTM AG. Ein unbesicherter Kredit in dieser Größenordnung ist ein außergewöhnlich starkes Signal und gibt uns Stabilität, Flexibilität und Momentum für die kommenden Jahre.“

KTM baut bis Mitte des Jahres 500 Stellen ab.
Stellen gefährdet
KTM-Jobabbau in Österreich weit größer als gedacht
07.02.2026
500 Menschen betroffen
Motorradbauer KTM hat mit Kündigungen begonnen
21.02.2026

KTM machte im Zuge seines Sparprogramms zuletzt mit dem Abbau von 500 Stellen bis Jahresende Schlagzeilen – 420 davon in Österreich, die „Krone“ berichtete.

Oberösterreich
27.02.2026 13:30
Folgen Sie uns auf