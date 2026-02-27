KTM bekommt 550 Millionen Euro schweren Kredit

Der Motorradhersteller KTM aus Mattighofen im oberösterreichischen Innviertel hat sich bei einem Bankenkonsortium einen Kredit in Höhe von 550 Millionen Euro geholt, teilte die kürzlich in Bajaj Mobility umbenannte Muttergesellschaft mit. Mit dem Darlehen sei die Refinanzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Bajaj Auto International Holdings gesichert. KTM hatte im Zuge der Insolvenz und zur Bedienung der Sanierungsplanquote 450 Millionen Euro von Bajaj Auto – einem indischen Fahrzeughersteller – bekommen. Die Inder haben infolgedessen die Mehrheit am Innviertler Leitbetrieb übernommen.