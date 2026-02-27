Dieser Winter spaltete Österreich in zwei Lager

Die Infografik zeigt die Abweichung der Durchschnittstemperatur in Österreich für die Jahre 2023 bis 2025 im Vergleich zum Zeitraum 1991 bis 2020. Im Jahr 2023 war der Winter mit plus 3,1 Grad am wärmsten, während der Frühling mit minus 0,3 Grad kälter war. Für 2024 und 2025 gab es in allen Jahreszeiten positive Abweichungen, mit den höchsten Werten im Sommer 2024 mit plus 2,2 Grad. Quelle: Geosphere Austria, Klimaportal.