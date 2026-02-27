Berühmte Statue von Winston Churchill beschmiert

Winston Churchill (1874-1965) gehört zu den bekanntesten politischen Figuren Großbritanniens. Der Politiker führte das Vereinigte Königreich als Premier durch den Zweiten Weltkrieg und nach einer Unterbrechung die Nachkriegsjahre. Das Denkmal wurde laut der BBC 1973 von der Witwe des Konservativen enthüllt. In der Vergangenheit wurde die Statue demnach bereits mehrmals beschmiert, unter anderem im Juni 2020 während einer Black-Lives-Matter-Demonstration.