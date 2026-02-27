38-Jähriger in Haft
Berühmte Statue von Winston Churchill beschmiert
Mit blutroter Farbe ist die berühmte Statue des früheren, britischen Premierministers Winston Churchill in London beschmiert worden. Sprüche wie „Befreit Palästina“, „Stoppt den Genozid“ sowie „Zionistischer Kriegsverbrecher“ zierten kurz das Denkmal – ein 38-Jähriger wurde wegen des Verdachts auf rassistisch motivierte Sachbeschädigung festgenommen.
Britischen Medien zufolge wurde die Statue am Parliament Square in Westminster mit einem Polizeiband abgesperrt und gesäubert. Seit Beginn des Gaza-Krieges kommt es auch in britischen Städten immer wieder zu pro-palästinensischen Demonstrationen und Protestaktionen.
Für Aufsehen sorgte dabei etwa die Einstufung der Gruppe Palestine Action als Terrororganisation, wodurch in den vergangenen Monaten Hunderte Menschen bei Demos festgenommen wurden. Der High Court urteilte zuletzt, dass das Verbot der Gruppe gemäß den Terrorismusgesetzen rechtswidrig sei.
Winston Churchill (1874-1965) gehört zu den bekanntesten politischen Figuren Großbritanniens. Der Politiker führte das Vereinigte Königreich als Premier durch den Zweiten Weltkrieg und nach einer Unterbrechung die Nachkriegsjahre. Das Denkmal wurde laut der BBC 1973 von der Witwe des Konservativen enthüllt. In der Vergangenheit wurde die Statue demnach bereits mehrmals beschmiert, unter anderem im Juni 2020 während einer Black-Lives-Matter-Demonstration.
