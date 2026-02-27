Vorteilswelt
38-Jähriger in Haft

Berühmte Statue von Winston Churchill beschmiert

Ausland
27.02.2026 13:44
Das Denkmal für Churchill im Zentrum von London wurde nach der Farbattacke abgespült.
Das Denkmal für Churchill im Zentrum von London wurde nach der Farbattacke abgespült.(Bild: AFP/BROOK MITCHELL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit blutroter Farbe ist die berühmte Statue des früheren, britischen Premierministers Winston Churchill in London beschmiert worden. Sprüche wie „Befreit Palästina“, „Stoppt den Genozid“ sowie „Zionistischer Kriegsverbrecher“ zierten kurz das Denkmal – ein 38-Jähriger wurde wegen des Verdachts auf rassistisch motivierte Sachbeschädigung festgenommen.

0 Kommentare

Britischen Medien zufolge wurde die Statue am Parliament Square in Westminster mit einem Polizeiband abgesperrt und gesäubert. Seit Beginn des Gaza-Krieges kommt es auch in britischen Städten immer wieder zu pro-palästinensischen Demonstrationen und Protestaktionen.

Die Parolen waren nicht lang sichtbar.
Die Parolen waren nicht lang sichtbar.(Bild: AFP/BROOK MITCHELL)
(Bild: AFP/BROOK MITCHELL)

Für Aufsehen sorgte dabei etwa die Einstufung der Gruppe Palestine Action als Terrororganisation, wodurch in den vergangenen Monaten Hunderte Menschen bei Demos festgenommen wurden. Der High Court urteilte zuletzt, dass das Verbot der Gruppe gemäß den Terrorismusgesetzen rechtswidrig sei.

Die Gruppe Palestine Action konnte eine Einstufung als Terrororganisation kürzlich abwenden.
Die Gruppe Palestine Action konnte eine Einstufung als Terrororganisation kürzlich abwenden.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Winston Churchill (1874-1965) gehört zu den bekanntesten politischen Figuren Großbritanniens. Der Politiker führte das Vereinigte Königreich als Premier durch den Zweiten Weltkrieg und nach einer Unterbrechung die Nachkriegsjahre. Das Denkmal wurde laut der BBC 1973 von der Witwe des Konservativen enthüllt. In der Vergangenheit wurde die Statue demnach bereits mehrmals beschmiert, unter anderem im Juni 2020 während einer Black-Lives-Matter-Demonstration.

Ausland
27.02.2026 13:44
