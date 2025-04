Kanye & Bianca machen Mega-Luxus-Paartherapie

West wirft Bianca vor, mit seinen öffentlichen Twitter-Ausbrüchen nicht klargekommen zu sein – sie sei in Panik geraten und habe schließlich die Beziehung verlassen. In einer weiteren Zeile gesteht er: „Ich verfolge meine B—h durch eine App“ – und deutet damit an, dass er sie mithilfe seines Maybachs geortet habe. Offenbar soll sie den Luxuswagen für ihre Flucht genutzt haben.