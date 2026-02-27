„Zu forsch“: Svazek zeigt Einsicht bei Sparkurs

Salzburg steht vor großen politischen Weichenstellungen – vom Sparkurs bis zur Gesundheitsreform. Im krone.tv-Studio war FPÖ-Landesparteiobfrau und Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek zu Gast, wenige Tage nach ihrer Wiederwahl mit 95,8 Prozent.