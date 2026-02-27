Mopedauto-Unfall: Lenker starb 22 Stunden später

Wie eine Billardkugel wurde das Mopedauto eines 71-Jährigen bei einem schweren Verkehrsunfall in dessen Heimatgemeinde Weißkirchen an der Traun (Oberösterreich) hin- und her geschleudert. Der Senior war mit seinem Leichtfahrzeug von einem Pkw erfasst, dann vor einem entgegenkommenden Lkw geschleudert worden. 22 Stunden später verstarb er im Spital.
Ein 22-Jähriger aus Steyr lenkte am Donnerstag gegen 7.50 Uhr früh seinen Lkw auf der Marchtrenker Straße von Weißkirchen Richtung Marchtrenk. Zur gleichen Zeit fuhr ein 41-Jähriger aus Wels mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Der 71-Jährige aus Weißkirchen fuhr mit seinem Mopedauto von Obersinnersdorf Richtung Marchtrenker Straße und beabsichtigte, in diese nach links einzubiegen.
Er dürfte das Fahrzeug des von links kommenden 41-Jährigen übersehen haben, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.
Leichtfahrzeug wurde auf Gegenseite geschoben
Dadurch wurde das Mopedauto auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschoben und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 22-jährigen Lkw-Lenkers. Das Mopedauto kam in seitlicher Lage zwischen dem Geh- und Radweg und einem Feld zum Stillstand. Der 71-Jährige wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er am Freitag im Klinikum Wels-Grieskirchen seinen Verletzungen erlag.
Ein Unfallbeteiligter stand unter Drogen
Der 41-Jährige und der 22-Jährige blieben bei dem Unfall unverletzt. Aufgrund des Verdachts der Beeinträchtigung durch Suchtgift wurde der 41-Jährige zur Fahrtauglichkeitsuntersuchung vorgeführt. Diese ergab die Fahruntauglichkeit. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.
