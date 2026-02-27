Mopedauto-Unfall: Lenker starb 22 Stunden später

Leichtfahrzeug wurde auf Gegenseite geschoben

Dadurch wurde das Mopedauto auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschoben und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 22-jährigen Lkw-Lenkers. Das Mopedauto kam in seitlicher Lage zwischen dem Geh- und Radweg und einem Feld zum Stillstand. Der 71-Jährige wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er am Freitag im Klinikum Wels-Grieskirchen seinen Verletzungen erlag.